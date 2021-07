Wismar: Luxus-Kreuzfahrtschiff zum ersten Mal in Wismar

Wismar

Große Verwunderung am Donnerstag am Wismarer Hafen: Ein Kreuzfahrtschiff hat festgemacht und kaum jemand hat es vorher gewusst: Die „World Voyager“ ist mit 133 Passagieren gekommen und hat ihren ersten Anlauf in der Welterbestadt gemacht. Deshalb ist der Kapitän Ioannis Tsounakoc am Morgen auch von Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) begrüßt worden – das ist eine Zeremonie bei jedem Erstanlauf. Zu der gehören auch Lieder vom Shantychor Blänke und Kanonenschüsse der Wismarer Schützen.

Das luxuriöse, 126 Meter lange Schiff ist extra für wenige Gäste gebaut worden, um die sich 105 Crewmitglieder kümmern. Die Kabinen und Suiten sind zwischen 17 und 41 Quadratmeter groß und auf drei Passagierdecks verteilt. Die meisten verfügen über zu öffnende Panoramafenster, Verandas und einen Kühlschrank.

Zehn Anläufe geplant

Die „World Voyager“ ist das zweite Kreuzfahrtschiff in Wismar dieses Jahr. Es verfügt über einen Dieselelektrischen Hybridantrieb und kann damit zeitweise leise und emissionsfrei fahren. Es ist aus Boltenhagen gekommen und fährt weiter nach Kiel. Am kommenden Donnerstag, dem 29. Juli, soll es noch einmal wiederkommen. Das Festmachen wird dann gegen 7 Uhr erfolgen.

Insgesamt sind bis Dezember zehn Anläufe geplant. Den Abschluss macht vom 4. bis zum 5. Dezember die „Amadea“.

