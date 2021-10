Wismar

Ein Kreuzfahrtschiff nimmt Kurs auf Wismar: Die „Artania“ wird am 2. Oktober eine Stippvisite in der Hansestadt einlegen. Geplant ist, dass sie gegen 13.30 Uhr am Liegeplatz 17 im Wismarer Hafen festmacht.

Die „Artania“ ist eines der wenigen Kreuzfahrtschiffe ohne Innenkabinen für Passagiere. Das Schiff ist 230 Meter lang und 32,50 Meter breit und fährt für den Reiseanbieter Phoenix unter der Flagge der Bahamas. Die „Artania“ kommt aus dem polnischen Gdynia und wird den Wismarer Hafen um etwa 23 Uhr wieder verlassen. Ihr nächster Hafen ist Kiel.

Die „Artania“ ist zum einen durch eine Quarantäne-Anordnung vor der Westküste Australiens im vergangenen Jahr, nachdem mehrere Personen an Bord an Corona erkrankt waren, bekannt geworden. Zum anderen ist das Schiff in der beliebten TV-Doku-Serie „Verrückt nach Meer“ zu sehen. In der Serie wird das Schiff aber nicht mit seinem eigentlichen Namen, sondern stets als „Grand Lady“ bezeichnet.

Die „Artania“ ist das vierte Kreuzfahrtschiff, das die Welterbestadt in diesem Jahr besucht. Bereits da gewesen sind die „Hanseatic Inspiration“ (bislang zwei Anläufe), die luxuriöse „World Voyager“ und die „Amera“.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kerstin Schröder