Wismar

Mit einer ungewöhnlichen Aktion haben Arbeiter der MV Werften die Aufmerksamkeit von SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz in Wismar erregen wollen, um auf ihre aktuelle Situation aufmerksam zu machen. Vertreter aller drei Standorte sind am 2. August vom Westhafen in einem Boot mit Plakaten zum Alten Hafen gerudert. Denn dort befindet sich die Markthalle, in der Olaf Scholz vor etwa 120 Gästen seine Zukunftsvisionen vorstellen wollte. In der Veranstaltung sollte eigentlich die Werftenthematik angesprochen werden. Die Anmeldungen waren schon abgegeben. Doch es kam anders: Bevor es so weit war, ging es für Olaf Scholz für eine kleine Stärkung zum Italiener im Alten Hafen. Dort durfte dann plötzlich auch Betriebsrätin Ines Scheel mit in kleiner Runde am Esstisch Platz nehmen.

Finanzierung von Aufträgen

Möglich machte das der Wismarer Bundestagsabgeordnete Frank Junge (SPD). So wurde aus möglichen, schnellen Fragen auf einer öffentlichen Veranstaltung ein halbstündiges, persönliches Gespräch. Das begann so: Ines Scheel sagte Olaf Scholz: „Essen Sie mal in Ruhe, dann rede ich in der Zeit.“ Und so konnte sie relativ viel seitens der Werft rüberbringen, eine kurze Rückschau auf bisher Erreichtes, auf die aktuelle Lag wie auch auf notwendige Bedingungen und Forderungen an Bund und Land, besonders hinsichtlich der Finanzierung von Aufträgen. Frank Junge dazu: „Ines hat das in ihrer typischen Art charmant und bestimmt gemacht. Ich war beeindruckt, wie sie alles zusammengefasst hat.“ Es ging nicht nur um die MV Werften, sondern auch allgemein um den deutschen Schiffbau und wie wichtig der mit seinem Know-how in Konkurrenz zu anderen Ländern

Schlüsselanhänger und Anker von Azubis

Und welchen Eindruck von einem potenziellen SPD-Kanzler hatte die Betriebsrätin? Ines Scheel: „Ich war ehrlich gesagt etwas überrascht, wie gut Herr Scholz über die Werft Bescheid wusste. Klar ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds auch sein Thema, aber er war sehr gut vorbereitet, kannte die Fakten, sprach gut – ein schlauer Kopf. Ich hoffe sehr, dass das für unser Finanzierungsthema hilfreich ist.“

Zur Erinnerung gab es für den Kanzlerkandidaten ein MV-Werften-Schlüsselanhänger und einen Anker von den Azubis für den Schreibtisch - auf das sich Olaf Scholz stets erinnern möge, dass die Werften eine Schlüsselindustrie für MV sind, fest verankert in der Region.

Man muss in einer Krise auch gegenhalten

Bei seinem anschließenden Bürgerforum in der Markthalle gab Olaf Scholz ein klares Bekenntnis zu den deutschen Werften ab. Den Vorschlag eines Wismarers, sie zu verstaatlichen, weil viel Steuergeld in sie geflossen sei, unterstützte Scholz nicht. Sondern er favorisiere das Unternehmertum. Der Sozialdemokrat verteidigte die hohen staatlichen Corona-Hilfen für die Wirtschaft. 400 Milliarden Euro habe der Bund bereitgestellt, um die Folgen der Corona-Krise zu mildern und Millionen an Arbeitsplätzen zu erhalten. „Ich bekenne mich dazu: Man muss solide wirtschaften, aber in einer Krise auch gegenhalten“, sagte Scholz. Der SPD-Politiker zeigte sich überzeugt, dass – wie nach der Finanzkrise – in spätestens zehn Jahren wieder eine „stabilere Finanzlage“ erreicht sein werde.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Scharf kritisierte er die Steuersenkungspläne der Union. Diese passten angesichts der coronabedingt angehäuften Schulden nicht in die Zeit und begünstigen vor allem Unternehmen und Besserverdiener. „Das Programm von CDU/CSU ist nicht nur unfinanzierbar, sondern aus meiner Sicht auch unmoralisch.“ Steuergeschenke über 30 Milliarden Euro würden Kürzungen am Sozialstaat zur Folge haben oder bei Investitionen in die Zukunft, warnte er.

Von Kerstin Schröder