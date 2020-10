Wismar

Der Genting-Konzern, Besitzer der MV Werften, fährt das Kreuzfahrtgeschäft wieder hoch: Wie die dazugehörige Reederei Genting Cruise Lines jetzt bekannt gegeben hat, soll die in Deutschland gebaute „World Dream“ am 6. November zu Kreuzfahrten in Asien starten. Mitte November folgt die „Genting Dream“ mit Touren in Hainan und China. „Dream Cruises“ bietet schon seit Ende Juli Ozean-Kreuzfahrten in Taiwan an.

Tourismus und Glückspiel

Der Genting-Konzern verdient sein Geld mit Tourismus und Glücksspiel. Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie sind die Einnahmequellen weggebrochen. Die Folge waren finanzielle Schwierigkeiten, die sich auch auf die MV Werften ausgewirkt haben. In dieser Woche gab es nun grünes Licht für Bundeshilfen.

Anzeige

Über den aktuellen Stand der Verhandlungen zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds und über den Erhalt eines Darlehens in Höhe von 193 Millionen Euro haben die Geschäftsführer Peter Fetten und Carsten J. Haake in dieser Woche die Belegschaft informiert. Die zugesagten Mittel dienen der Fertigstellung des Expeditionsschiffes „Crystal Endeavor“ bis zur Auslieferung im März 2021 und der Fortführung des Werftbetriebs.

Dank für die Unterstützung

Die Geschäftsführer betonten, alle Mitarbeiter würden die Unterstützung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Bundes sehr schätzen. Und sie versichern: „Alle Mittel aus dem Darlehen werden ausschließlich in Deutschland für die Werften verwendet.“ Die Corona-Auswirkungen hätten weltweit die Kreuzfahrtflotte gestoppt, einschließlich der Genting-Schiffe. „Daher begrüßen wir außerordentlich, dass der Bund und die Bundesregierung einen Wirtschaftsstabilisierungsfonds eingerichtet haben, um von Covid-19 betroffene Industrien zu unterstützen“, so die Geschäftsführer.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

22 Schiffe in Deutschland gebaut

Bezüglich der Schiffbauprojekte informierten sie ihre Mitarbeiter sowohl über die Planungen, wie die „Crystal Endeavor“ in Stralsund fertiggestellt werden soll, als auch über die Erreichung des nächsten Fertigungsschritts der „ Global Dream“ in Wismar. Der Werftenverbund ist nach wie vor im Lockdown-Modus, das heißt, der überwiegende Teil der Belegschaft befindet sich in Kurzarbeit. Nach einer Phase der Arbeitsvorbereitung soll die Produktion in den kommenden Wochen in Teilen und unter Einhaltung strenger Hygieneregeln schrittweise hochgefahren werden.

Genting Hongkong (GHK), Gesellschafter von MV Werften, hat nach eigenen Angaben bislang rund zwei Milliarden Euro in die Werftstandorte Wismar, Rostock und Stralsund sowie den Bau von „ Global Dream“ und „Crystal Endeavor“ investiert. Außerdem hat er schon 22 Kreuzfahrtschiffe in Deutschland bauen lassen. Die unter Genting-Flagge stehenden Marken machen damit etwa die Hälfte der deutschen Produktion seit 1996 aus.

Von OZ