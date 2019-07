Wismar

MV Werften investiert weiter in den Standort Wismar. Das Unternehmen plant, neben seinem Kabinenhotel am Alten Holzhafen eine weitere Unterkunft für Werftarbeiter zu bauen. Das kündigte Werften-Chef Peter Fetten bei einer Informationsveranstaltung am Mittwochabend in Wismar an. „Wir haben an der Beherbergungsstätte zusätzliches Land, um Ersatz für die ,Libra’ zu schaffen.“ Das Passagierschiff „SuperStar Libra“, das seit Anfang Juni im Wismarer Westhafen liegt, wurde zum Wohnschiff für Arbeitnehmer der Fremdfirmen umgebaut. Bis Jahresende sollen hier 700 bis 1200 Monteure und Arbeiter aus aller Welt Quartier beziehen.

„Das Nahziel ist, dass die ,Libra’ 2021 wieder in den Passagierbetrieb geht“, berichtete Fetten. Das Unternehmen sei dabei, vorher einen Käufer zu finden. Gleichzeitig gebe es Planungen, wie das Wohnschiff zu ersetzen ist. Mit einer weiteren Beherbergungsstätte neben dem Werfthotel hätten die Mitarbeiter kurze Wege. „Denn das ist einer unserer Grundsätze: Wir wollen nicht für zusätzlichen Verkehr in der Stadt sorgen“, begründete der Geschäftsführer das Vorhaben.

Radisson als Partner für Werfthotel

2017 hatte der Genting Konzern, zu dem MV Werften gehört, das rund 23000 Quadratmeter große Grundstück am Alten Holzhafen in Wismar gekauft. Anfang März 2018 war Grundsteinlegung für den Hotelneubau mit 104 Zimmern. Jetzt ist er laut Fetten zu 99 Prozent fertig. Im August wird Radisson das Park- in-Hotel eröffnen. „Wir wollten es nicht selber betreiben und haben die Hotelgruppe als Partner gewonnen“, erläuterte der Werften-Chef. Es ist vorrangig als Unterkunft für Sub-Unternehmer, Lieferanten und Berater der Werft gedacht. Ab Mitte August könnten aber auch andere Gäste einchecken.

Im oberen Bereich des Hotels sind Mini-Appartements für Beschäftigte entstanden, die mehrere Monate auf der Werft zu tun haben. Ansonsten wurden hier Schiffskabinen aus der eigenen MV Werften Fertigmodule GmbH in Dammhusen eingebaut. „Es sind die ersten Kabinen, die wir gefertigt haben. Sie werden als Prototypen erprobt, beispielsweise ob die Sprachsteuerung klappt und die Tür sich per Smartphone öffnen lässt“, erläuterte Fetten. „Wir probieren alles im Hotel aus, damit wir weniger Fehler bei der Inbetriebnahme der Schiffe haben.“

Fetten: Genting investiert nachhaltig

Der Werften-Chef zeigte sich erfreut an dem großen Interesse der Einwohner an MV Werften und den Investitionen am Standort Wismar. Wie nachhaltig das Engagement des Genting Konzerns im Land sei, wollte Ralf Riebschläger wissen. Genting sei kein kurzfristiger Investor. Ohne Zuschüsse oder Zusagen der Politik hatte er laut Fetten schon fast eine Milliarde Euro an den drei Standorten Wismar, Rostock und Stralsund investiert. „Er will langfristig Schiffe bauen, weil er langfristig Schiffe für seine drei Reedereien braucht“, erklärte Fetten. „Wir sind auch mit Interessenten für Schiffe außerhalb der Genting-Gruppe im Gespräch.“ Die Investitionen sind realistisch und nachhaltig, um in den nächsten zwei Jahrzehnten Passagierschiffe bauen zu können.

Investitionen 266 Millionen Euro will MV Werften insgesamt an seinen drei Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund investieren. In Wismar sind es zwischen 120 und 130 Millionen Euro. Allein 107 Millionen Euro fließen in Projekte auf dem Werftgelände in Wismar. Die neue Kaianlage für die Ausrüstung der 330 Meter langen Global-Class-Kreuzliner kostet 27 Millionen Euro. Sie ist rund 400 Meter lang. 156 Pfähle wurden 42 Meter tief in den Boden gerammt. Das Werfthotel am Alten Holzhafen wurde für rund zwölf Millionen Euro errichtet. In die Kabinenfabrik MV Werften Fertigmodule GmbH in Dammhusen wurden 17 Millionen Euro investiert.

Wie lange es braucht , um ein Kreuzfahrtschiff zu fertigen, fragte Stephanie Beibler-Kretz. Wenn es sich um einen Prototyp handelt, also vom ersten Zeichenstrich an, 48 Monate, dann 32 bis 36 Monate, antwortete der Geschäftsführer. Die Frage nach Führungen bei MV Werften verneinte Peter Fetten. „Nicht vor 2021“, sagte er, was die Zuhörer bedauerten. Aber einen Tag der offenen Tür sicherte der Werften-Chef zu.

Ab September Landstrom für Wohnschiff

Auf die Frage eines Anwohners zur Vermeidung von Geruchs- und Geräuschbelastung hieß es, dass derzeit für vier Millionen Euro die Landstrom-Versorgung und der Netzanschluss installiert werde. Das neue Stromsystem soll ab September nicht nur das Wohnschiff der Werftarbeiter, sondern auch die neuen Global-Class-Schiffe versorgen. Dann bleiben die Dieselgeneratoren an Land und an Bord des entstehenden Schiffes abgeschaltet. „Nur für die Erprobung wird der Diesel laufen. Wir versuchen, die Belastung so gering wie möglich zu halten“, versicherte Fetten.

Das gelte auch für den Fahrzeugverkehr in Wismar. Dr. Detlef Lemke, Projektmanager bei MV Werften, stellte das Mobilitätskonzept „Mit Rad zur und durch die Werft“ vor. Die Geschäftsführung will die Beschäftigten im Umkreis bis zu zehn Kilometern motivieren, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen. Dafür werden Fahrradstationen für bis zu 450 Räder sowie Ladestationen für E-Bikes geschaffen. Zudem sollen Diensträder für die Wege auf dem Werftgelände zur Verfügung gestellt werden. „Wir möchten den Mitarbeitern auch ermöglichen, E-Bikes auszuleihen“, verwies Peter Fetten darauf, dass MV Werften als Arbeitgeber neue Wege geht. „Allerdings gibt es da noch steuerliche Probleme zu klären.“ Gemeinsam mit der Stadt setzte sich das Unternehmen für eine Buslinie und für einen Pendlerparkplatz ein.

Mit Hilfe von Sensoren durch Fahrrinne

Die Zuhörer, darunter viele ehemalige Werftmitarbeiter, interessierte auch, wie die gigantischen Kreuzfahrtschiffe der „Global Class“, die in Wismar gebaut werden sollen, durch die Fahrrinne zur Ostsee gelangen werden. Denn diese 27 Kilometer haben es in sich. „Deshalb werden im Schiff Sensoren eingebaut und welche in der Fahrrinne gesetzt. Dadurch können wir die Position zentimetergenau darstellen“, erläuterte Peter Fetten. Die Schiffe der „Global Class“ werden nur ein Mal von Wismar aus auf technische Probefahrt gehen und nicht zurückkehren. Laut Bürgermeister Thomas Beyer, der die Veranstaltung moderierte, beabsichtigt der Bund, die Fahrrinne in den Jahren 2022/23 auszubaggern. Derzeit laufen die Planungen zur Fahrrinnenvertiefung.

