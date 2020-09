Wismar

Im Filmbüro MV werden seit 2009 Ausbildung und das Freiwillige Soziale Jahr ( FSJ) in der Kultur und in der Demokratie angeboten. „Das Angebot wird sehr gut nachgefragt, es bewerben sich in der Regel weit mehr Bewerber, als Plätze zur Verfügung stehen“, freut sich Geschäftsführerin Sabine Matthiesen. In ihrem Team sind nun drei weitere junge Leute: Cora Wiehe startet die Ausbildung zur Mediengestalterin Bild und Ton, Celine Schöneberg und Jette Mischke beginnen ihr FSJ.

„Ich komme aus Rostock und habe mich für das Filmbüro entschieden, weil die Medienwerkstatt ein tolles Angebot bietet und ich sehr viele Bereiche kennenlernen kann“, sagt Celine Schöneberg. Außerdem habe sie die Möglichkeit, sich selbstständig in eigenen Projekten auszuprobieren.

Eigene Projekte

Dass in Wismar der Grundstein für eine Karriere im Filmgeschäft gelegt werden kann, zeigt der Werdegang des ersten Auszubildenden, Stephan Buske. Er hat 2016 den Studenten-Oscar in Silber gewonnen, seine Filme werden auf renommierten Filmfestivals gezeigt. Heute arbeitet er als freier Kameramann, mit Sitz in Mecklenburg-Vorpommern.

Auch Marcus Wojatschke ist mit dem Filmbüro verbunden. Er studiert heute an der Filmarche Berlin, arbeitet als freier Fotograf und Kameramann und ist regelmäßig als Dozent in der Medienwerkstatt Wismar tätig. Dem Filmbüro MV ist zum Abschluss seiner Ausbildung die besondere Anerkennung als „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ ausgesprochen worden.

Viele Azubis

Insgesamt sind in den vergangenen zehn Jahren zwölf Mediengestalter Bild und Ton ausgebildet worden, 23 junge Leute haben ihr FSJ absolviert. Darüber hinaus sind 310 Praktikanten betreut worden, die zwischen einer Woche bis zu einem Jahr geblieben sind.

„Ich wollte ursprünglich nur ein FSJ machen, aber dann war ich so begeistert von der Medienwerkstatt, dass ich mich gleich für die Ausbildung entschieden habe“, berichtet die neue Azubine Cora Wiehe. Sie komme aus Annaberg-Buchholz im Erzgebirge. „Der Blockunterricht in Leipzig bringt mich dann immer wieder in die Nähe meiner Familie, das fügt sich auch noch gut“, ergänzt sie.

