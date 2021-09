Wismar

Das große Bild mit den verschiedenen Brötchentüten lässt schmunzeln. Selbst im Urlaub hat Manja Krause-Kunow die Tüten der lokalen Bäckereien gesammelt und das Logo oder den Werbesatz ausgeschnitten und auf die Collage geklebt. „Eat, love, live“ steht so in der Mitte des Bildes. Esse, liebe, lebe! Ein schönes Credo, zusammen mit den bunten Tütenresten aus ganz Deutschland.

Denn all das ist nicht selbstverständlich. „Hilfe zur Selbsthilfe“ heißt die Ausstellung, die gerade in der Wismarer Sparkasse am Marktplatz eröffnet wurde. An den Wänden hängen Fotos, Malereien, Collagen und Kreidebilder von Manja Krause-Kunow. Über eine Gestaltungstherapie ist sie zum Arbeiten mit Farbe, Papier und Pinsel gekommen.

2015/2016 hat sie gemerkt, dass es ihr nicht gut geht. Jobverlust, Existenzängste, ständige Kopfschmerzen – vieles nagte an der Psyche. Sie ist in der Situation einen sehr großen, sehr mutigen Schritt gegangen und hat sich Hilfe geholt. 2019, bei ihrer zweiten Reha, konnte sie Gestaltungstherapie machen. „Ich habe mit Acrylfarbe gemalt“, erzählt sie und schwärmt vom Material, dass man dick auftragen, verdünnen und aufs Papier spritzen und kleckern kann. Einfach machen, mit der Farbe die Gefühle rauslassen, ohne über ein Ergebnis nachdenken zu müssen, ohne Erwartungsdruck oder jemanden etwas beweisen zu müssen. Schön!

Gefühle rauslassen

Manja Krause-Kunow hat weiter mit der Farbe gespielt, hat sie mit Schwämmen, Spachteln oder zerknüllter Küchenrolle aufgetragen, hat glänzendes Schokoladenpapier wie in Kindheitstagen mit dem Fingernagel glatt gestrichen und in den Collagen verarbeitet oder einfach mit Kreide Linien und damit Flächen aufs schwarze Papier gemalt, ganz frei, fast kindlich.

Manja Krause-Kunow zeigt ihre Arbeiten unter dem Titel "Hilfe zur Selbsthilfe" in der Wismarer Sparkasse am Marktplatz. Quelle: Nicole Hollatz

„So wie mir gerade ist, wie das Leben ist. Wenn ich wütend bin oder traurig, wenn ich Stress habe, dann nehme ich die Farbe und hau’ sie aufs Papier!“ Dann kam die Fotografie als neues Hobby dazu. Beim Spazierengehen, beim Genießen, die vielen wunderbaren guten Momente im Leben fotografisch festhalten, um sich bei Bedarf und mit dem digitalen Bild vor Augen daran erinnern zu können – den Sonnenuntergang am Hafen, die leckere Torte, die Regentropfen auf den Schneeglöckchen, die Blumen – es sind Alltagsschnappschüsse, die die Wismarerin zeigt.

Mut haben

Malerei, etwas mit den Händen schaffen, und Fotografie als „Hilfe zur Selbsthilfe“. Mit der Ausstellung möchte sie auch anderen Betroffenen Mut machen, sich helfen zu lassen und das Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen – egal ob ganz praktisch oder sinnbildlich mit der Farbe auf dem Papier. Denn auch das Zeigen der Werke brauchte Mut und ist Teil der Selbsttherapie.

Für Manja Krause-Kunow ist es nicht die erste Ausstellung. Zuletzt zeigte sie ihre Werke in der Ausstellungsreihe „EinBlick“ im Zeughausfoyer und bei „Kunst offen“ in der Alten Löwenapotheke in Wismar. Bis zum 10. November hängen ihre Arbeiten in der Sparkassenfiliale am Wismarer Marktplatz.

Von Nicole Hollatz