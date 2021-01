Wismar: Mann liegt regungslos unter Sitzbank im Zug

Wismar

Ein regungslos unter einer Sitzbank liegender Mann in einem Zug nach Wismar hat einen Einsatz ausgelöst. Bundespolizisten des Reviers in Wismar wurden von der Zugbegleiterin der Regionalbahn um Unterstützung gebeten. Zu dem Zwischenfall sei es am 7. Januar gegen 1 Uhr gekommen.

Nach Angaben der Zugbegleiterin wollte sich eine männliche Person nach Ankunft des Zuges am Bahnhof Wismar nicht aufwecken lassen. Der 30-jährige Mann hatte den Zug in Bad Kleinen bestiegen und sich im oberen Abteil in eine Sitzgruppe gesetzt.

Als die Zugbegleiterin von ihrem Kontrollgang zurückkam, lag der Mann unter der Sitzbank. Daraufhin wurde die Bundespolizei verständigt. Die Beamten fanden den Mann auf dem Bauch liegend unter der Sitzbank vor. Seine Schuhe waren ordnungsgemäß auf der Sitzbank abgestellt. Da der Mann weder auf lautes Ansprechen noch Rütteln reagierte, wurde er unter der Sitzbank hervorgezogen und bis zur Ankunft von Rettungskräften erstversorgt.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durch den alarmierten Notarzt wurde nach einer Untersuchung vorsorglich die Einweisung des Mannes in eine Klinik veranlasst. Alkohol soll keine Rolle gespielt haben.

Von OZ