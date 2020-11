Wismar: Mann rettet Hund und Herrchen aus kaltem Hafenbecken

Wismar

Was für ein Schreck! Als Kay Bahnsen am 19. November mit seinem Hund Homer am Alten Hafen in Wismar entlang spaziert, plumpst der Golden Retriever plötzlich die Kaimauer hinunter ins kalte Wasser.

„Er hat mit herumwehenden Blättern gespielt und ist ihnen hinterher gelaufen“, erzählt der 50-Jährige. Homer versucht noch zu bremsen, schafft es aber nicht. Ungefähr 200 Meter hinter dem Restaurant „Seeperle“ landet er im Wasser. Von dort schwimmt der Golden Retriever los in Richtung Wismarbucht. Ein rettendes Ufer ist nicht in Sicht. Das Hafenbecken besteht an beiden Seiten aus hohen Kaimauern.

Herrchen schwimmt hinterher

Kay Bahnsen überlegt nicht lange. Er zieht sich Jacke und Hose aus und springt hinterher. Das kalte Wasser am frühen Donnerstagmorgen ist ihm egal. Er hofft, zumindest die fünf Meter lange Schleppleine zu fassen zu kriegen, die Homer hinter sich herzieht. Damit möchte er den Hund auf ein kleines Boot zerren, das ganz in der Nähe festgemacht hat. Doch das klappt nicht.

Immer wieder ruft der 50-Jährige nach seinem Hund. Aber der hört mit seinen 13 Jahren nicht mehr so gut. Schließlich gelingt es Kay Bahnsen, zumindest die Leine zu erwischen. So kann er Homer an die Kaimauer lotsen. In Höhe des Technologie- und Gewerbezentrums kommt den beiden ein Mann zu Hilfe. Er steht an einer Leiter, die an der Mauer festgemacht ist. Dort nimmt Kay Bahnsen Homer auf die Schulter. So kann der Helfer den Hund nach oben ziehen. Danach klettert sein Herrchen nach oben.

Nach dem Vorfall geschockt

Beide sind nach dem nasskalten Erlebnis, das sich gegen 8 Uhr ereignet hat, geschockt. Golden Retriever Homer zittert am ganzen Körper, auch Kay Bahnsen friert. Aber er ist glücklich über die Hilfe. Doch so schnell wie der Retter aufgetaucht ist, ist der etwa 40 bis 45 Jahre alte Mann auch wieder weg. „Er sagte, er müsse zur Arbeit“, erzählt der Westerländer, der mit dem Wohnmobil in Wismar gestoppt hat. Er bedauert, dass seinen Retter nicht nach dem Namen gefragt hat, um sich im Nachhinein noch einmal richtig bei ihm bedanken zu können. Deshalb sucht er nun nach ihm.

Homer und sein Herrchen haben den Vorfall inzwischen gut verdaut. Kay Bahnsen ist danach sofort unter die Dusche gegangen und hat nur einen kleinen Schnupfen. Sein Hund weicht ihm seit dem Vorfall nicht mehr von der Seite. „Er hat wohl auch gemerkt, dass es knapp war“, vermutet der 50-Jährige. Er und Homer sind seit 13 Jahren ein eingespieltes Team.

Ausgebildeter Rettungshund

Beide sind ebenfalls Retter. Der Golden Retriever ist ein ausgebildeter Rettungshund. Zusammen mit seinem Herrchen hat er viele Jahre lang für das Technische Hilfswerk und die Johanniter unter anderem vermisste Personen gesucht. Seit zwei Jahren ist Homer nun in Hunde-Rente und genießt seinen Ruhestand.

Ein Team: Kay Bahnsen und sein Hund Homer Quelle: privat

In Wismar haben sie mit dem Wohnmobil Halt gemacht auf dem Weg zu Freunden, die ebenfalls Hunde haben. Auch Kay Bahnsen hat mehrere Vierbeiner. Homer ist einer von seinen insgesamt drei Golden Retrievern. Obwohl der Westländer von der Insel Sylt kommt, ist er dennoch kein geübter Eisbader. Trotzdem hat er keinen Moment gezögert, seinem geliebten Hund an einem kalten Novembertag hinterher ins Wasser zu springen, um ihn zu helfen. „Es war eine verrückte Aktion, aber sie ist Gott sei Dank gut ausgegangen.“ Nun hofft er auf eins: dass sich sein Retter bei ihm meldet: „Es wäre schön, wenn sich der Herr meldet.“

Von Kerstin Schröder