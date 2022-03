Wismar: Margot Käßmann liest in der Georgen-Kirche

Wismar

Am Mittwoch, dem 13. April, findet um 19.30 Uhr in der St. Georgen-Kirche in Wismar eine Buchlesung mit der Theologin Margot Käßmann statt. Sie stellt das Buch „Gesät ist die Hoffnung. 14 Begegnungen auf dem Kreuzweg Jesu“ vor. Darin geht es um 14 biblische Kreuzweg-Betrachtungen – 14 Begegnungen auf dem Weg Jesu in seine Passion. Ob die Mutter Maria oder die Jüngerin Maria aus Magdala, ob die Frau des Pilatus oder der römische Hauptmann unter dem Kreuz: Margot Käßmann erschließt, wie die verschiedenen Personen der Passion exemplarisch für die Menschen von heute stehen.

Die Kantorei Wismar unterstreicht die einzelnen Buchkapitel und Protagonisten der Passion Jesu mit passenden Chorälen aus Johann Sebastian Bachs Passionen sowie traditionellen wie modernen Kirchenliedern.

Kostenfreie Platzkarten sind ab 29. März in der Buchhandlung Peplau (Krämerstraße 23), im Gemeindebüro der Kirchengemeinde St. Marien und St. Georgen (Bliedenstraße 40) und direkt in der St. Nikolai-Kirche erhältlich. Es gilt die 3-Regel und Maskenpflicht (FFP2).

Von OZ