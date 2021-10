Wismar

Kunsthandwerk in allen Formen und Facetten wird auf dem Wismarer Martinsmarkt präsentiert und verkauft. Vom 22. bis 24. Oktober bieten die Aussteller in der Markthalle am Alten Hafen Krippenspiele aus Keramik, liebevoll bemalte norwegische Dachschindeln und seltene Buchbindeartikel an. Auch Schmuck, Holzprodukte, Trockenfloristik, duftende Naturseifen, Keramikblüten, Kinderbekleidung und verschiedene Bürsten können erworben werden. Zum ersten Mal zeigt ein Glasbläser seine Arbeiten in Wismar. Dazu kommt Genussvolles zwischen Obst, warmen Mutzen, Gewürzen, Tees, verschiedenen Obstbränden und ein Imbissangebot.

Neues gibt es auch vom Wismarer Archivverein, der seit Jahren bei den Märkten in der Markthalle dabei ist. Die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler haben wieder ein neues Plakatmotiv im Angebot. Dr. Nils Jörn, Stadtarchivar und Vereinsvize: „Wir haben einen spanischen Katalog von Podeus ankaufen können.“ Automobile der Marke Podeus wurden vor gut 100 Jahren in Wismar produziert, in Hamburg konnten die Fahrzeuge angeguckt werden und wurden von dort verschifft. Auch nach Spanien.

Der Markt hat am Freitag, dem 22. Oktober, von 12 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. In der Halle gilt Maskenpflicht.

Silber-Samstag mit Zwiebelkuchen

Im Wismar Treff im Lindengarten (TiL) ist am 23. Oktober „Silber-Samstag“ von 16 bis 18 Uhr für Menschen ab etwa 60. Diesmal wird zum Zwiebelkuchen-Wettbewerb aufgerufen. Gemeinsam probieren sich die Gäste hygienisch pandemie-gerecht durch unterschiedliche Rezepte und küren die Gewinner mit Federweißer. Für musikalische Begleitung ist gesorgt. Es gilt die 3G-Regel. Das Stuhlgeld beträgt 2 Euro pro Person, Getränke kosten zwischen 50 Cent und einem Euro, den Zwiebelkuchen gibt es gratis.

Überraschungskonzert in Ilow

Am Sonnabend, 23. Oktober, können sich die Gäste des Klanghauses auf musikalischen Nachwuchs freuen. Schüler und Lehrer der Kreismusikschule „Carl Orff “ wollen sie ab 19.30 Uhr mit ihrem Können begeistern. Das Klanghaus Ilow bietet schon über Jahre jungen Künstlern eine Bühne. Auch 2021 freuen wir uns auf musikalische Überraschungen. Ob klassisch oder modern, sie können alles in hoher Qualität dem Publikum darbieten. Das beweisen auch viele Preisträger beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Die Musikschule des Kreises gibt es seit 1990, diese agiert an mehreren Standorten des Kreises. Lehrer und Schüler eint das Interesse am gemeinsamen Musizieren.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Snacks und Getränke gibt es an der Bar. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Erhältlich sind sie nur telefonisch unter der Nummer 03841/ 385927 oder unter 0176 / 83123459 sowie per Mail, info@kulturwirkstatt-ilow.de. Sie können an der Abendkasse abgeholt werden. Einlass ist ab 18.30 Uhr, es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Kirchenkonzert bei Kerzenschein

Am Sonntag, 24. Oktober, beginnt um 16.30 Uhr ein Konzert von Jea und Johannes Prätorius in der Kirche in Dorf Mecklenburg. Bei romantischem Kerzenschein erwartet die Besucher eine musikalische Reise durch das Leben – mit Liedern vieler Stilrichtungen von Pop über moderne Kirchenlieder bis Gospel und Evergreens, die dann auch zum Mitsingen einladen sollen. Mit Klavierbegleitung und zweistimmigem Gesang ist das Musikerehepaar für das einstündige Konzert für Besucher/innen von Jung bis Alt erstmals in Dorf Mecklenburg zu Gast.

Einer der Höhepunkte wird die Eigenkomposition „Lebensfahrt“ sein, die gleichzeitig den Beginn des Konzerts markiert. Mit Liedern unter anderem der Kelly Family, moderner Worship-Musik und swingenden Gospel-Songs werden die unterschiedlichen Lebensphasen dann musikalisch dargestellt. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden für die Künstler am Ausgang wird gebeten. Es gilt die 3G-Regel.

Von Kerstin Schröder