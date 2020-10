Wismar

Er hat lange gezittert: Kommen die Besucher oder nicht? Christian Schumann hat fast 40 Kunsthandwerker zum Martinsmarkt nach Wismar gelotst – in der Hoffnung, dass es sich für sie lohnt. „Doch in der Corona-Zeit weiß man nie, ob eine Veranstaltung angenommen wird oder nicht“, sagt er.

Doch schon wenige Stunden nach der Eröffnung am Freitag kann Christian Schumann durchatmen und hinter der Maske lachen. „Unsere Bemühungen sind belohnt worden“, freut er sich mit Blick auf die Anmeldelisten. Die sind gut gefüllt, einige Hundert Gäste sind bereits an den Ständen in der Markthalle am Hafen entlang geschlendert.

Freche Sprüche für Schokolade

Editha Naedler aus Wismar fertigt Schokoladenverpackungen und Tischkarten mit frechen Sprüchen an. Quelle: Kerstin Schröder

Die Kontaktdaten sind Pflicht, der Eintritt ist frei. Unter den Ausstellern ist die Wismarerin Editha Naedler mit ihrem Schokomobil. Die Vollmilchschokolade stammt nicht aus der Hansestadt, sondern aus Belgien. Aber die Verpackung ist eine Kreation von der Ostsee. Auf ihr stehen Sprüche wie „Ich bin nicht verrückt. Ich nenne das Freestyle denken.“

Natürlich sind auch Geburtstagszahlen und Weihnachtsdekorationen dabei. Sie schmücken die Schokolade im Mini-Format. Die Idee kommt an. Zu Familienfeiern werden gerne mehrere Täfelchen mit frechen Sprüchen bei Editha Naedler bestellt. „Die kommen in einen Beutel und jeder Gast darf eine herausziehen“, berichtet die Wismarerin. Der soll dann zu ihm passen. Ob er das tut, sei am Lachen der anderen zu merken, wenn der Spruch vorgelesen wird.

80 Cent kostet eine kleine Tafel, zehn Stück 7,50 Euro. „Auf Kundenwunsch können auch individuelle Fotos und Texte angefertigt werden“, berichtet Editha Naedler.

Schmuck aus alten Uhrwerken

Ungewöhnlicher Schmuck: Dorota Tymek von der Insel Rügen macht aus alten Uhrwerken Anhänger, Ringe und Ohrstecker. Quelle: Kerstin Schröder

Einige Aussteller nutzen die Zeiten in der Markthalle, an denen nicht so viele Kunden da sind, um weiter zu produzieren. So wie Dorota Tymek und Manja Schönemann von der Firma „Zeitwandler“ in Garz auf der Insel Rügen.

Sie zerlegen altes Uhrwerk und machen aus den winzigen Teilen Schmuck: Medaillons, Ohrstecker, Ringe und Manschettenknöpfe. Sie werden auf Edelstahl zu Kunstwerken – Segelbooten, Blumen oder Motorrädern – zusammengelegt und dann mit Harz überzogen. Alle sind wasserdicht, man kann mit ihnen duschen.

Freier Eintritt zum Martinsmarkt Geöffnet ist der Martinsmarkt in der Wismarer Markthalle am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zu sehen und kaufen gibt es Holzarbeiten, maritime Bilder eines lokalen Künstlers, ein riesiges Sortiment handgefertigter Bürsten, selbst gestrickte Herbstmoden und hochwertiger Schmuck. Tiroler Spezialitäten versprechen Gaumenfreuden. Der Wismarer Archivverein ist mit etwas ganz Besonderem vertreten: dem neuen Wismar-Buch mit starken Aufnahmen aus der Wendezeit von Siegfried Wittenburg. Wegen Corona können keine Speisen angeboten werden.

„Für mein erstes Stück habe ich ein Jahr gebraucht“, erzählt Dorota Tymek. Jetzt, nach fünf Jahren, ist sie sehr viel schneller geworden. Viele der alten Uhrwerke stammen aus Russland, der Schweiz und von Uhrmacher-Läden, die aufgegeben werden. „Ich habe mich schon immer für Technik interessiert“, erzählt die Künstlerin. Schon als Kind hätte sie lieber Fahrräder zerlegt, als bei der Mutter in der Küche zu sein.

Keramik und Handtaschen

Hanne, die Frau von Peter Stuppy aus Dassow, ist am ersten Markttag zu Hause geblieben, um noch mehr Keramik herzustellen. Denn die muss zweimal in den Brennofen und kann deshalb nicht so zügig gemacht werden wie andere Kunstsachen. Die Keramikartikel können unter anderen für Kerzen oder Lampen genutzt werden.

Peter Stuppy stellt sie auch mit her und er malt. Seine Bilder sind am Stand ebenfalls zu sehen und käuflich zu erwerben. „Früher haben wir Töpferkurse gegeben, jetzt sind wir auf Märkten unterwegs“, erzählt er. Zum Oster- und zum Martinsmarkt kommen sie nach Wismar.

Das zweite Mal beim Martinsmarkt ist die Rostockerin Astrid Berndt. Sie stellt Handtaschen aus Stoffen, Kunstleder, Kork und Wachstüchern her. Jede ist ein Unikat, in jede steckt sie ihr „ganzes Herzblut“. Etwa vier Stunden braucht die Kunsthandwerkerin für eine Tasche. „Sie sind alle alltagstauglich“, verspricht sie. Wismar habe ihr beim ersten Markt gut gefallen, deshalb ist sie wieder da.

Peter Stuppy aus Dassow verkauft Bilder und Keramik. Quelle: Kerstin Schröder

Von Kerstin Schröder