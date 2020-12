Wismar

Nanu, wieso ist der Mast der „ Atlanta“ eingerüstet? Wird er etwa wie der von der Poeler Kogge gerade erneuert? „Nein“, antwortet Claus Karau vom Förderverein, dessen ehrenamtliche Mitglieder sich um das Wismarer Traditionsschiff kümmern. Der Mast des ehemaligen Lotsenschoners bleibt erhalten, er hat aber am oberen Ende eine neue Sailing (eine quer angebrachte Strebe) erhalten, berichtet der technische Vorstand.

Und weil für die Arbeiten in luftiger Höhe ein Baugerüst nötig war, wurde das gleich noch genutzt, um am Mast eine neue Lackschicht aufzubringen.

Die „Atalanta“ liegt im Westhafen - vor dem Wohnschiff „Superstar Libra“. Quelle: Kerstin Schröder

Neues Schanzkleid

Damit sind die Arbeiten im Winterlager im Wismarer Westhafen noch nicht abgeschlossen. „Auch das Schanzkleid wird auf einer Seite erneuert“, berichtet Claus Karau. Ein Schanzkleid ist eine Verlängerung der Bordwand über das Oberdeck hinaus. Es hat zusätzlich zu der offenen und als Absturzsicherung gedachten Reling die Funktion, im Bugbereich vor überkommendem Wasser zu schützen.

Die Reparaturen an der im Jahr 1901 gebauten „Atalanta“ übernehmen die Vereinsmitglieder alleine, sie halten in ihrer Freizeit das Schiff in Fahrt und in Schuss. Und sie haben passend zur Adventszeit auch einen Weihnachtsbaum auf dem Bug aufgestellt.

Von Kerstin Schröder