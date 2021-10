Wismar

„Unsere ersten Patienten werden ihre Reha bestimmt nicht vergessen. Sie genossen eine Eins-zu-drei-Betreuung“, erzählt Katrin Splinter und lacht. Sie fing am 1. September 1996 als Pflegedienstleiterin in der Median-Klinik an.

Da war das Haus mit den 203 Einbettzimmern noch nicht ganz fertig. „Zum Beispiel die Treppen hatten noch kein Geländer“, erinnert sich die Wismarerin. Am 7. Oktober vor 25 Jahren reisten die ersten Patienten an, etwa zehn. Die Reha-Klinik in Hinter Wendorf nahm ihren Betrieb auf.

Klinik beschäftigt 110 Frauen und Männer

Katrin Splinter ist eine von fünf Beschäftigten, die von Beginn an hier tätig sind. Mit ihr noch zwei Physiotherapeuten, eine Krankenschwester und die Küchenleiterin. Zum Klinikteam gehören 110 Frauen und Männer. Es besteht aus Ärzten, Psychologen, Therapeuten, Diätassistenten, Sozialarbeitern, Pflegefachkräften und Verwaltungsmitarbeitern, darunter viele langjährige Beschäftigte. Zum Jubiläum soll heute ein Food-Truck vorfahren, an dem sich die Belegschaft kulinarisch verwöhnen lassen kann. „Ein Betriebsfest, wie wir es vor Corona jedes Jahr gefeiert haben, ist natürlich nicht möglich“, sagt Katrin Splinter.

Die Median-Klinik in Wismar-Hinter Wendorf nahm heute vor 25 Jahren ihren Betrieb auf. Quelle: Haike Werfel

Für die gelernte Krankenschwester, die ein Studium zur Pflegewirtin absolviert hat, war es seinerzeit eine Herausforderung, mit 27 Jahren die Pflegedienstleitung zu übernehmen. „Das bedeutete für mich, Mitarbeiter zu führen, mit Chefärzten zusammenzuarbeiten, Vorschläge für die Wirtschaftspläne zu machen. Auch die Patientenbegrüßung gehört zu meinen Aufgaben.“

Viele Patienten wählen Wismarer Klinik bewusst aus

Die meisten Patienten kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein, aber auch aus der ganzen Bundesrepublik. „Es gibt ja das Wunsch- und Wahlrecht. Viele wählen bewusst Wismar wegen der Ostsee und des Weltkulturerbes“, weiß Katrin Splinter.

Manch einer sei zwar enttäuscht, dass er statt des Meeres eine Bucht vorfindet mit einem Strand, den er sich anders vorgestellt hat. „Aber die allermeisten Patienten sind sehr zufrieden mit dem Therapieprogramm, der Unterbringung und der regionalen, saisonalen Küche. Und wir sind bestrebt, die Wünsche der Patienten so gut es geht umzusetzen“, sagt die 53-Jährige.

Für onkologische kam psychosomatische Abteilung

Die heutige Schwerpunktklinik für Orthopädie und Psychosomatik sowie Rehabilitation von Schwerbrandverletzten startete 1996 mit einer orthopädischen und einer onkologischen Abteilung. Im Laufe der Jahre änderte sich der Rehabilitationsbedarf, so dass im Frühjahr 2013 die Onkologie auszog.

Auch zum neuen Jahr steht ein Indikationswechsel bevor. „Aufgrund des gestiegenen Bedarfs zieht die psychosomatische Abteilung aus, um sich zu vergrößern. Ab Januar werden wir eine rein orthopädische Klinik sein“, kündigt Prof. Dr. Ralph Kayser an, seit 2016 Chefarzt der Orthopädie und seit 2019 Ärztlicher Direktor. „Das ist sicher auch ein Zeichen der Würdigung der Arbeit des Klinikpersonals in den Augen unserer Patienten, aber auch der Kostenträger und des Konzerns.“

Qualitative Vorgaben zu hundert Prozent erfüllt

Unter Leitung des Professors wurden strukturierte Behandlungsprozesse umgesetzt und zunehmend darauf geachtet, Reha-Therapie-Standards einzuhalten und therapeutische Leistungen in einer bestimmten Menge zu erbringen, um die Qualitätskriterien der Kostenträger zu erfüllen. „Das heißt, einen großen Anteil der Reha sollten aktive und aktivierende Therapien ausmachen und nicht passive wie Massage und Wärmebehandlung. Es geht darum, dem Patienten zu vermitteln, was er nach der dreiwöchigen Reha zu Hause gegen seine Schmerzen machen kann.“

„Unser Anspruch ist, auch unter Corona-Bedingungen die gleichen Leistungen zu erbringen.“ Prof. Dr. Ralph Kayser, Ärztlicher Direktor der Median-Klinik Wismar Quelle: privat

Zur ständigen Verbesserung ihrer Leistungen in der medizinischen Rehabilitation nimmt die Klinik an Verfahren der Reha-Qualitätssicherung teil. „Seit Jahren ist es uns nun gelungen, in beiden Fachabteilungen 100 von 100 möglichen Qualitätspunkten zu erreichen und damit die qualitativen Vorgaben der Kostenträger, insbesondere der Deutschen Rentenversicherung, zu erfüllen. Oft geht unser therapeutisches Bemühen auch deutlich darüber hinaus“, berichtet Kayser. Deshalb sei die Median-Klinik auch beispielhaft für andere, sagt Katrin Splinter nicht ohne Stolz.

Strukturelle Veränderungen erhöhten Patientenzufriedenheit

Die strukturellen Veränderungen mussten anfangs sehr intensiv mit den Mitarbeitern kommuniziert werden und benötigten in der Umsetzung ein hohes Maß an Engagement. Sie hätten aber sehr zur Patientenzufriedenheit beigetragen.

„Es gibt Patienten, die immer wieder zu uns kommen, nach der ersten und nach der zweiten Hüft-OP, dann mit den Knien oder der Wirbelsäule“, erzählt die Pflegedienstleiterin. „Etliche schreiben auch eine Dankeskarte, wenn sie wieder zu Hause sind. Eine 97 Jahre alte Patientin schickte uns Grüße aus ihrem Aida-Urlaub.“

„Am schlimmsten war der Corona-Lockdown“

Katrin Splinter erinnert sich auch an kritische Zeiten der Median-Klinik, etwa wenn die Bettenkapazität nicht voll ausgelastet war. „Da war nicht immer sicher, ob das Haus gehalten werden kann“, sagt Professor Kayser. Am schlimmsten sei jedoch der Corona-Lockdown im vergangenen Jahr gewesen. Einige Monate war ein Teil der Belegschaft wegen der Schließung der Abteilung Psychosomatik in Kurzarbeit. Nach kurzer Schließung war zunächst nur die orthopädische Klinik wieder offen.

Rund 2000 Patienten jedes Jahr 2165 Patienten kamen im Jahr 2019 zur medizinischen Rehabilitation in die Median-Klinik, davon 1294 in der orthopädischen Abteilung. Fast mit der gleichen Anzahl rechnet die Klinikverwaltung in diesem Jahr. Aufgrund des Corona-Lockdowns und den pandemiebedingten Einschränkungen wurden im vergangenen Jahr 1860 Patienten behandelt, davon 1266 in der Orthopädie.

„Die Organisation des Klinikablaufs hat uns einiges abverlangt“, bestätigt die Pflegedienstleiterin und nennt ein Beispiel: „Jeder neue Patient musste erst mal in Quarantäne, bis ein negativer PCR-Test vorlag, und bekam sein Essen aufs Zimmer gebracht. Aber es gab nicht einen positiven Fall.“

Auch wenn es diese kräftezehrende Zeit noch heute spürt, bleibt der Anspruch des Klinikpersonals, den Patienten die gleichen Leistungen wie vor der Pandemie zu bieten. Und Katrin Splinter macht ihre Arbeit nach wie vor Freude. „Sie ist herausfordernd, aber ich kann mir keine andere vorstellen.“ Das gelte auch für ihn, erklärt der Ärztliche Leiter der Klinik.

Von Haike Werfel