Wismar

Das Herz von Sven Doberschütz-Schipke schlägt für den Fußball. Dafür hat er eine besondere Affinität, wie er sagt. 20 Jahre engagierte sich der gebürtige Rostocker in Hamburg im Fußballbereich, wo er in Bergedorf bei den Vereinen TSG und FC 85 mehrere Funktionen ausübte. Im Sommer zog Sven Doberschütz-Schipke nach Wismar um, wo er sich schnell ein neues Betätigungsfeld in seinem geliebten Sport suchte und fand.

In der Hansestadt schloss er sich dem FC Anker Wismar an. Dort trainiert er seit einiger Zeit die A-Jugend und bringt sich in den Athletikbereich der Mannschaften mit ein. Dabei kann er auf eine lange Erfahrung zurückgreifen. Denn Doberschütz-Schipke ist ausgebildeter Medical-Fitness-Trainer. Da ist ihm natürlich sehr daran gelegen, dass die Spieler von Anker Wismar in der Athletik keine Defizite haben. Er bringt sich ein und gibt sein Wissen auch gerne weiter. Doberschütz-Schipke, der im Besitz der Trainer-Lizenz C ist, ist in seinem neuen Umfeld schnell aktiv geworden.

Von Dirk Hoffmann