Wismar

Kräftige Bauarbeiter ziehen an einem robusten Seil. „Das gibt Muskeln“, scherzt Montageingenieur Matthias Götschke. Er schaut hoch – zur Spitze des neues Werftkrans. Auf die wird am Montagmorgen das Maschinenhaus gesetzt: 15 Meter lang, 15 Meter breit und 140 Tonnen schwer. Die Männer am Boden, die an zwei d..