Wismar

Achtung vor Taschendieben: In den vergangenen Wochen ist es im Stadtgebiet Wismar zu neun Diebstählen von Geldbörsen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hätten die Opfer ihre Handtaschen nur kurze Zeit unbeobachtet im Einkaufswagen liegen gelassen. Als sie dann später an der Kasse bezahlen wollten, sind die Portmonees weg gewesen.

Die Diebstähle haben sich in unterschiedlichen Geschäften ereignet, der letzte Geldbörse ist am Vormittag des 2. Juli in einem Lebensmittelmarkt in Wismar-West geklaut worden. Neben Bargeld im höheren zweistelligen Bereich haben sich im Portmonee der bestohlenen Frau auch wichtige Dokumente wie der Personalausweis befunden.

Die Polizeiinspektion Wismar rät, Tasche und Geldbörse nie unbeaufsichtigt zu lassen und Wertsachen möglichst nah am Körper zu tragen.

OZ