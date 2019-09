Wismar: „Meine Löwen müssen nicht küssen“

Wismar

Am Donnerstag, dem 5. September, feiert der Circus Krone Premiere auf dem Festplatz in Wismar. Ab 19.30 Uhr wird dort die neue Showproduktion „ Mandana – Circuskunst neu geträumt“ im größten reisenden Zirkuszelt der Welt gezeigt. Das bleibt bis zum 9. September in der Hansestadt stehen. Im Interview sprechen die Chefs des Circus Krone – Jana Mandana Lacey-Krone (40) und Martin Lacey (42) – über schmusende Raubkatzen, Freiheitsdressur bei Pferden, über Tierschutz und ihre Zirkus-Ehe.

Ihre Elefanten sind in Spanien und treten derzeit nicht im Zirkus auf. Die beiden ältesten sind dort schon in Rente. Kehren die drei anderen ins Programm zurück? Immerhin ist der Elefant Ihr Wappentier?

Jana Lacey-Krone: Vielleicht. Der Elefant bleibt das Wappentier, auch wenn er nicht dabei ist. Wenn wir das Gefühl haben, ihnen geht es dort besser, bleiben sie in Spanien, in einem Gelände bei Sevilla.

Viele Menschen sind der Ansicht, Tiere haben es in einem Zirkus nicht gut. Was sagen Sie denen?

Martin Lacey: Tiere im Zirkus, das ist heutzutage ein so heißes Thema. Wir finden, der beste Weg ist, offen zu sein. Jeder, der uns bei der Arbeit sieht, erkennt, dass wir unsere Tiere lieben. Viele, die ein Foto von einem Tier in schlechtem Zustand sehen, denken, so ergeht es allen Tieren.

Also gibt es durchaus Zirkustiere, denen es schlecht geht?

Unseren Tieren geht es sehr gut. Aber ich kann nicht meine Hand für alle anderen Zirkusbetreiber ins Feuer legen.

Es gibt Proteste der Tierschutzorganisation Peta gegen Tiere im Zirkus. Wie gehen Sie damit um?

Das deutsche Publikum ist sehr tierlieb. Aber nicht alle Tierfreunde kennen sich aus. Wichtig ist, was Experten sagen: Circus Krone beschäftigt Wissenschaftler und Tierärzte, um zu klären, ob es den Tieren gut geht. Wir haben einen großen Stresstest gemacht, wie unsere Löwen und Pferde die lange Fahrt von Monte Carlo nach München überstehen. Unsere Tiere haben keine stereotypischen Verhaltensweisen, die eine Folge schlechter Käfighaltung sein können.

Aber Sie nutzen Tiere als Unterhaltung für Menschen. Verletzt das nicht die Würde der Tiere?

Jana Lacey-Krone: Überhaupt nicht. Wir zeigen, wie schön die Tiere sind, wie begabt sie sind. Was man nicht kennt, kann man nicht schützen und nicht würdigen. Unsere Tiere dienen nicht der Belustigung. Sie sind unsere Partner.

Die Ukraine plant das Verbot von Tieren im Zirkus. Fürchten Sie so etwas auch in Deutschland?

Martin Lacey: In Deutschland gibt es strenge Vorschriften für den Tierschutz. Das ist gut geregelt. Die Amtstierärzte haben uns immer grünes Licht gegeben. Ich bin ein großer Tierschützer. Die Tiere sind unsere Familie. Ich weine, wenn ein Löwe stirbt, ich bin glücklich, wenn einer geboren wird.

Was müssen Ihre Tiere denn in der Manege tun?

Bei mir springen keine Löwen durch einen Feuerreifen, sie machen natürliche Bewegungen. Ein guter Tierlehrer bricht seine Tiere nicht, er baut ihren Charakter auf. Jedes Tier ist anders. Wenn ein Löwe nicht so gerne springt, muss er das nicht. Bei mir gibt es Löwen, die springen, Löwen, die gern schmusen und küssen – und Löwen, die nicht küssen wollen. Und das müssen die auch nicht tun.

Wie können sich Menschen bei Ihnen informieren?

Wir müssen offen sein: Wir lassen alle Neugierigen in den Zirkus und zeigen ihnen alles, was sie sehen wollen, zum Beispiel am Premierentag von 10 bis 13 Uhr. Wir machen auch öffentliche Proben.

Was ist das Wichtigste für die Arbeit mit den Tieren?

Viel Zeit. Geduld. Und Belohnung. Die Tiere dürfen keine Angst haben, sie müssen Vertrauen zu dir aufbauen. Das kann zwei Jahre dauern.

Stimmt es, dass Sie selbst im Gehege in die Ecke pinkeln?

Wer hat Ihnen das erzählt? (Lacht.) Ja, das stimmt. Im Außengehege. Ein Löwe markiert so. Die wissen dann Bescheid: Das ist der komische Löwe Martin, der hat nichts zu tun mit meiner Löwenfrau, der ist dabei, aber kein Rivale.

Was unterscheidet die Arbeit mit Pferden von der mit Raubkatzen?

Jana Lacey-Krone: Ein Pferd ist ein Herden- und Fluchttier. Die Löwen sind standhafter und verteidigen ihr Territorium, sie sind nicht so schreckhaft.

Roncalli hat Tiere aus seinen Vorstellungen verbannt. Sind Sie neidisch?

Martin Lacey: Neidisch nicht. Aber ich verstehe Roncalli-Chef Bernhard Paul. Er ist ein Künstler. Warum soll er mit den Tierrechtlern kämpfen, all diese Protest-Mails bekommen? Und er spart sich die Wahnsinnskosten für eine korrekte Haltung und Pflege der Zirkustiere.

Ihr neues Programm heißt im Untertitel „Circuskunst neu geträumt“: Legen Sie wie Roncalli mehr Wert auf Poesie?

Jana Lacey-Krone: Wir haben auch früher schon Geschichten erzählt. Aber wir wollten diesmal eine Story aus einem Guss erzählen, alle Szenen miteinander verschränken und nicht immer: Teppich rein, Teppich raus. Es ist jetzt mehr wie Zirkus und Theater zusammen.

Ihr Programm heißt wie Ihr zweiter Vorname: Mandana, und es ist die Liebesgeschichte zwischen einer Pferdeprinzessin und einem Löwenprinz. Ist es das erste Mal, dass Sie eine so persönliche Geschichte erzählen?

Ja, auf jeden Fall. Wir hatten zum Beispiel mal ein „Carmen“-Programm, darauf waren alle Kostüme abgestimmt und die Rollen entwickelt. Aber jetzt ist es zum ersten Mal unsere eigene Geschichte. Was hat das mit Ihrer Beziehung zu tun? Ich könnte nie mit einem Mann zusammenleben, der nicht mein Verhältnis zu den Pferden versteht. Und umgekehrt ergeht es Martin bei mir.

Interview: Lars Fetköter

Von Lars Fetköter