Wismar

Tomatierte Nudeln mit Schinken, Salami und Erbsen, Pute mit Currysauce oder Grünkohl-Wirsing mit Sahnemeerrettich: Der Speiseplan der Wismarer Mensa bietet seinen Kunden trotz Teillockdowns noch immer viel Auswahl an. Doch wie zurzeit überall gilt auch auf dem Gelände der Hochschule Wismar: Tische und Terrasse sind gesperrt, das Essen muss mitgenommen werden. Das hält Studenten, Mitarbeiter und Gäste aber nicht davon ab, sich etwas auftischen zu lassen.

Drei unterschiedliche Preise

Momme Wachsen, Mitarbeiter der Hochschulverwaltung, hat sich heute für Pute mit Country-Kartoffeln und Sauerrahm entschieden. Er ist mit dem Essen „sehr zufrieden“, das Angebot sei groß und „überlebenswichtig, ein Campus ohne Mensa – das geht gar nicht“, lacht er. Auch Gerhard Korn kommt gerne und oft in die Mensa. Der 23-Jährige studiert Bauingenieurwesen. Er ist mit dem Geschmack und dem Preis-Leistungs-Verhältnis zufrieden.

Es gibt drei unterschiedliche Preise: Studenten zahlen zum Beispiel für ein naturgebratenes Welsfilet 1,95 Euro, Mitarbeiter der Hochschule für das gleiche Gericht 3,10 Euro und Gäste von außerhalb 3,85 Euro.

Martin Kirschnick, Leiter der Wismarer Mensa Quelle: Studentenwerk Rostock-Wismar

„Das Essen zur Mitnahme wird ganz gut angenommen“, ist Mensaleiter Martin Kirschnick zufrieden. Er hatte befürchtet, dass aufgrund der Onlinelehre noch weniger Studierende kommen würden. Rund 1200 Portionen seien im Oktober vor der Pandemie täglich verkauft worden. Mit der kurz darauf gefolgten Umstellung auf vorwiegend Onlineunterricht waren es 520 Essen. Im Moment gehen in der Mensa to go etwa 240 Portionen über den Tresen.

„Die gesunkenen Zahlen bedeuten für die Mensa Wismar einen erheblichen finanziellen Verlust“, bedauert Malena Wiechers vom Studentenwerk Rostock-Wismar. In den Rostocker Mensen sei die Situation ähnlich. „Wir haben beim Land zusätzliche Mittel beantragt, um die coronabedingten Verluste ausgleichen zu können. Darüber hinaus stehen wir mit dem Land in Verhandlung, dass mit dem nächsten Doppelhaushalt die Landeszuschüsse für den laufenden Betrieb der Mensen deutlich angehoben werden, damit wir weiterhin unser vielfältiges Angebot für die Studierenden zu einem fairen Preis aufrechterhalten können“, erklärt der Geschäftsführer des Studierendenwerks Kai Hörig.

Mitarbeiter in Kurzarbeit

Kurzarbeit für die Mitarbeiter ist beantragt, sie werde im erforderlichen Maße genutzt. 22 Mitarbeiter der Wismarer Mensa befinden sicher zurzeit zu 25 Prozent in Kurzarbeit. „Wir stocken das Kurzarbeitergeld auf 100 Prozent auf“, teilt Malena Wiechers mit.

Da die Mensakunden während des Lockdowns nicht mehr vor Ort essen dürfen, fällt mehr Verpackungsmüll an. Doch der wird so weit wie möglich reduziert: Anfang November sind noch 96 Prozent der Essen in Einwegverpackungen verkauft worden – weniger Tage später schon deutlich weniger. Denn eine Mensaschale ist eingeführt worden. Mit der können die Kunden zu einem separaten Tisch gehen und dort das Essen in ihre eigenen Mehrweggefäße umfüllen. Das wird gut genutzt. In der ersten Woche der Einführung der Umfüllstation sind nur noch 64 Prozent der Essen in Einwegverpackung verkauft worden.

Nachhaltigere Verpackung

Student Gerhard Korn findet es wichtig, auf das Müllproblem zu achten: „In Corona-Zeiten wird deutlich mehr verpackt, trotzdem kann man etwas tun.“ Wie Malena Wiechers berichtet, hat das Studentenwerk „für die Umstellung auf nachhaltigere Einwegverpackungen positives Feedback von den Studierenden bekommen“. Zusätzlich werde auf Mehrweg gesetzt: Seit Kurzem würden Mehrwegschalen für die Essensmitnahme angeboten, die ebenfalls aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. In den ersten zwei Tagen sind bereits 50 dieser Mensaschalen verkauft worden. „Es freut uns natürlich sehr, dass unser Konzept angenommen wird. Zwar sind unsere Einwegverpackungen deutlich nachhaltiger als herkömmliche Plastikverpackungen, noch nachhaltiger ist aber die Mehrwegvariante“, betont Mensaleiter Martin Kirschnick.

Die beliebteste Speise bei seinen Gästen ist übrigens der Salat. Aber auch Schnitzel oder die Enchilada (Tortillas aus Maismehl) sind „Renner-Essen“.

Mehr Informationen und den aktuellen Speiseplan finden Sie auf der Internetseite https://www.stw-rw.de/de/mensen-und-cafeterien/speiseplaene.html

Von Kerstin Schröder