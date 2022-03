Wismar

Das neue viergeschossige Haus der Wismarer Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) in der Turmstraße 23 bis 27 wird im August/September fertiggestellt. In dem modernen Altstadthaus entstehen 29 Wohnungen in drei Aufgängen. Sie sind 60 bis 110 Quadratmeter groß. Wie hoch die Miete sein wird, steht jetzt fest.

Bislang hatte Wobau-Geschäftsführer Klaus-Dieter Thauer gehofft, dass sie unter zehn Euro pro Quadratmeter liegen wird. Das sei angesichts der deutlich gestiegenen Materialkosten im Baubereich nicht möglich. Wie er jetzt mitteilte, wird die Miete 10,70 Euro betragen. Damit wird das bislang größte Projekt des städtischen Wohnungsunternehmens gerade noch kostendeckend sein. Die Baukosten werden sich auf insgesamt zwischen acht und neun Millionen Euro belaufen.

Günstiger Mietpreis in attraktiver Lage

Dennoch ist der Mietpreis für einen Neubau in dieser zentralen Lage als günstig zu erachten. Bis zum Marktplatz ist es für die Bewohner nur ein kurzer Fußweg.

In dem Gebäudekomplex, der aus drei Häusern besteht, wird es auch fünf Wohnungen geben, die barrierefrei und altengerecht sind. Sie befinden sich in einem Haus. Aufzüge gibt es gleich zwei – ein Lift ist für die Bewohner, der andere bringt ihre Fahrzeuge in die Tiefgarage. Dort werden 18 Autos Platz finden.

Wohnkomplex mit zwei Aufzügen und Tiefgarage

Ein Großteil der Wohnungen erhält Balkone auf der hinteren Gebäudeseite oder Loggien im vorderen, sichtbaren Bereich an der Turmstraße. Letztere befinden sich innerhalb der Räume. Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über eine Terrasse. Im Hinterhof soll ein gemeinsamer Treffpunkt entstehen – mit Spielplatz und Sitzbänken. Daneben befindet sich ein Parkplatz, an dessen Ende noch zwei Ladesäulen für Elektro-Autos errichtet werden. Müllcontainer und Fahrräder können in zwei großen Räumen im Erdgeschoss abgestellt werden. Zudem gibt es eine überdachte Abstellmöglichkeit im Innenhof.

Die Nachfrage nach den Wohnungen ist enorm. Es gibt bereits zahlreiche Interessenten. Dennoch kann man sich weiterhin bewerben. Denn erfahrungsgemäß, so der Wobau-Chef, springen viele vorher noch ab. Wer sich noch auf die Interessentenliste setzen lassen möchte, kann die Vermietung der Wobau telefonisch unter 0 38 41/75 70 kontaktieren.

Von Haike Werfel