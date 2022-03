Wismar: Milder Winter bremst Anstieg der Arbeitslosigkeit aus

Wismar

Auf dem Arbeitsmarkt in Westmecklenburg ist der Februar immer ein besonderer Monat: „Üblicherweise erreichen wir dann den Höhepunkt der Arbeitslosigkeit im Jahresverlauf“, begründet Guntram Sydow, Chef der Schweriner Arbeitsagentur. Aber, in diesem Februar war alles anders. Der Wintermonat hat die Arbeitslosenzahlen nicht wie saisonal üblich steigen lassen. „Die Daten zeigen, dass der milde Winter den Anstieg der Arbeitslosigkeit ausgebremst hat“, so Sydow und erinnert sich: „Mit 49 724 Arbeitslosen mussten wir im Februar 1998 die höchste Arbeitslosigkeit überhaupt seit der Wiedervereinigung melden. Mit aktuell 15 955 Arbeitslosen in Westmecklenburg hat sich deren Zahl im Vergleich zu damals um knapp 68 Prozent reduziert.“ Die Arbeitslosenquote in Westmecklenburg liegt derzeit bei 6,5 Prozent. „Allerdings darf dabei nicht vergessen werden, dass die aktuelle Arbeitsmarktsituation weiterhin durch Kurzarbeit abgefedert wird.“

Im Februar haben insgesamt 187 Unternehmen in Westmecklenburg für 1526 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kurzarbeit angezeigt. Einen Monat zuvor waren es 270 Unternehmen für 1930 Beschäftigte. Ob die Unternehmen Kurzarbeit tatsächlich in Anspruch genommen haben, zeigt sich erst mit Zeitverzug, denn die Betriebe haben eine Frist von drei Monaten, Kurzarbeit für ihre Arbeitnehmer abzurechnen. „Die Auswertung für den Monat Oktober 2021 liegt aktuell vor. Für 2001 Arbeitnehmer wurde in 363 Betrieben tatsächlich Kurzarbeitergeld abgerechnet. Das ergibt eine Kurzarbeiterquote von 1,2 Prozent“, rechnet Guntram Sydow vor.

Mehr als 6000 offene Stellen in Westmecklenburg

Auf Wismar geblickt, ergibt sich auf dem Arbeitsmarkt folgendes Bild: Die Arbeitslosenquote ist mit aktuell 7,7 im Vergleich zum Vormonat gleich geblieben. Derzeit sind 3309 Menschen ohne Arbeit (Januar: 3308 Menschen) – davon 1424 Frauen und 1885 Männer. Das sind 213 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. 490 Frauen und Männer haben sich im Februar neu oder erneut arbeitslos gemeldet. Gleichzeitig konnten 484 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Die Auswahl an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen in Westmecklenburg ist groß. 6127 offene Stellen sind aktuell im Bestand. Im Februar selbst wurden dem gemeinsamen Arbeitgeberservice 1188 neue Stellen gemeldet. Wismar zählt 186 Stellenangebot, im Bestand sind insgesamt 1123. „Das einsetzende Frühjahrsgeschäft und die pandemiebedingten Lockerungen werden in den nächsten Wochen und Monaten für weitere Belebung sorgen“, glaubt Guntram Sydow. Zahlreiche neue Einstiegsmöglichkeiten würden sich insbesondere im Bereich der Zeitarbeit, des verarbeitenden Gewerbes, im Gesundheits- und Sozialwesen, in der öffentlichen Verwaltung und im Handel ergeben.

Mit einer „Woche der Ausbildung“ sollen Fachkräfte von morgen angesprochen werden. Unter dem Motto „#Ausbildungklarmachen“ findet vom 14. bis 18. März die bundesweite „Woche der Ausbildung“ statt. Auch die Schweriner Arbeitsagentur ist wieder mit verschiedenen Angeboten dabei. Der Themenschwerpunkt liegt in der Bedeutung der betrieblichen Ausbildung insgesamt – für Jugendliche und junge Erwachsene und Unternehmen gleichermaßen. Insgesamt soll auf den hohen Stellenwert einer Berufsausbildung bei Arbeitgebern und potenziellen Auszubildenden sowie auf die zahlreichen Förder- und Beratungsmöglichkeiten der Bundesagentur für Arbeit aufmerksam gemacht werden, so Sydow. „Unser Ziel ist es, Jugendliche und junge Erwachsene mit ihren Ausbildungsplätzen maßgeschneidert zusammenzubringen.“ Weitere Infos dazu gibt es im Internet unter www.arbeitsagentur.de.

Von Jana Franke