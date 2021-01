Wismar: Mit „Akademik Tscherski“ nächstes Verlegeschiff im Seehafen

Wismar

Bei norddeutschem Schmuddelwetter hat am Sonntag das russische Verlegeschiff „Akademik Tscherski“ den Wismarer Hafen erreicht. Schlepper zogen das antriebslose Schiff. Spaziergänger nahmen es in Augenschein, als es unter anderem Redentin mit dem Betonschiff passierte. In Wismar dürften Arbeiten an dem Spezialschiff durchgeführt werden, damit es dann offenbar wieder zum Einsatz kommt für den Weiterbau der Ostsee-Pipeline „ Nord Stream 2“.

„Fortuna“ in Wismar

Erst am 14. Januar hatte der russische Rohrverleger „Fortuna“ (170 Meter lang und 46 Meter breit) – ebenfalls mit Hilfe von Schleppern – Wismar verlassen. Die „Fortuna“ war Anfang Januar in den Wismarer Seehafen zurückgekehrt. Von hier aus war sie im Dezember nach Umbauarbeiten in Richtung Rügen und weiter zum Verlegeort in der Ostsee aufgebrochen. Dort sind damals Leitungen für die Ostsee-Pipeline „ Nord Stream 2“ verlegt worden.

Ende September 2020 hatte die „Fortuna“ zum ersten Mal im Wismarer Seehafen festgemacht. Bis Dezember ist sie dort modernisiert und repariert worden.

Sanktionsdruck der USA

Da die USA mit Sanktionen gegen Firmen drohen, die sich am Bau der russischen Erdgasleitung beteiligen, kommentiert der russische Energiekonzern Gazprom die Arbeiten nur spärlich. Die wurden vor knapp einem Jahr vor der dänischen Insel Bornholm gestoppt, nachdem es ein US-amerikanisches Sanktionsgesetz gegen die Rohrverleger gegeben hatte. Zwei Schweizer Verlegeschiffe sind daraufhin abgezogen worden. Mit russischen Schiffen soll nun weitergebaut werden. Laut Gazprom sind 94 Prozent der Pipeline fertiggestellt.

Das Rohrverlegeschiff „Akademik Tscherski“ ist 150 Meter lang und 37 Meter breit. Gebaut wurde es 2015.

Umfrage: Zustimmung in MV

In Mecklenburg-Vorpommern halten 71 Prozent der Befragten einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der OSTSEE-ZEITUNG die Erdgaspipeline Nord Stream 2 zur Sicherstellung der Energieversorgung für sehr wichtig (34 Prozent) oder wichtig (37 Prozent). 22 Prozent sagen: nicht so wichtig/unwichtig. Der Zuspruch ist in Vorpommern (76 Prozent) stärker als in Mecklenburg (69).

