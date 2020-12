Wismar

Weil zwei Wismarer Schüler mit Symptomen zum Unterricht kamen und positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sind seit Mittwoch Hunderte Schüler in Quarantäne. Das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg mit Sitz in Wismar hat jeweils sogenannte Allgemeinverfügungen für das Gerhart-Hauptmann Gymnasium und die Integrierte Gesamtschule „ Johann Wolfgang von Goethe“ erlassen.

Die Behörde begründet in beiden Fällen, dass die Schüler der betroffenen Jahrgangsstufen für 14 Tage in Quarantäne gehen müssen, weil jeweils einer ihrer Mitschüler „mit ersten Symptomen in der Schule war und die Kontakte in der Schule vielfältig waren“.

Schon mehrere Fälle am Hauptmann-Gymnasium in Wismar

Beide Schüler seien am vergangenen Donnerstag in ihren Schulen gewesen. Das ist der ausschlaggebende Tag. Alle Schüler, die mit ihnen am 1., 2. und 3. Dezember in den Schulen waren und Kontakt hatten, müssen nun zwei Wochen zu Hause bleiben. Für die Integrierte Gesamtschule „ Johann Wolfgang von Goethe“, die wegen der Schulsanierung zurzeit in Containern am Friedenshof unterrichtet werden, betrifft dies die Klassen 5b und 6d, sowie die Schüler der 6e, die mit der 6d einen gemeinsamen Philosophiekurs haben. Am Gerhart-Hauptmann-Gymnasium wurden alle Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12 in die Quarantäne geschickt. Von der Quarantäne dürften nun Hunderte Schüler sein.

Dabei appellieren so gut wie alle Schulen, dass weder Lehrer noch Schüler mit Erkältungssymptomen, die denen einer Covid-19-Erkrankung ähneln zum Unterricht zu kommen.

Für das Gymnasium ist es nicht der erste Corona-Fall. Dort waren gleich mehrere Corona-Fälle im Oktober bekannt geworden. So hatten sich zwei Lehrer mit dem Virus infiziert. Einer soll sogar noch mit Symptomen in den Unterricht gekommen sein, worauf hin 29 der insgesamt 50 Lehrer in die Quarantäne geschickt wurden. Auch eine Schülerin hatte sich infiziert, allerdings soll sie sich im privaten Umfeld angesteckt haben. Die gesamte achte Klassenstufe musste ebenfalls in Quarantäne. Schon im Oktober mussten viele Klassen damals Unterricht zu Hause bekommen.

Schulleiterin appelliert: „Bleiben Sie ruhig und besonnen“

Für die Integrierte Gesamtschule „ Johann Wolfgang von Goethe“ dürfte es der erste Corona-Fall sein. Auf der Internetseite der Schule teilt Schulleiterin Anka-Sybille Obermeier mit: „Heute, 9.12.2020, haben wir für die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse den Schultag vorsorglich bereits nach dem 1. Block beendet. Im Bereich der 6. Klassen wurde eine Person positiv auf das Corona-Virus getestet.“ Die Schule habe auch das Gesundheitsamt informiert. Und weiter: „Aufgrund unseres Hygienekonzeptes bleibt der Schulunterricht für die weiteren Klassen ohne Veränderungen. Ich bitte Sie alle ruhig und besonnen zu bleiben.“

Von Michaela Krohn