Wismar: Mit Orgelmusik – so verlief die Impfaktion in der Nikolaikirche

Wismar

Orgelmusik erfüllt die Nikolaikirche. Viele Zuhörer gibt es auch, allerdings sind die wegen etwas anderem da: Sie wollen sich impfen lassen – unter ihnen Jan Stiel. Der Wismarer ist mit seiner Schwiegermutter Sonja Gedicke gekommen, beide möchten sich boostern lassen. Das heißt, sie haben sich schon zweimal gegen das Coronavirus impfen lassen und wollen diesen Schutz nun auffrischen. Aber warum gerade in der Kirche? „Weil sie nicht weit weg ist und wir keinen Termin brauchen“, sagen sie.

Terminlos – das hat die meisten Menschen am Montagsvormittag in das Gotteshaus gelockt. Die Frauen und Männer wollen sich impfen lassen, wenn es für sie zeitlich passt und nicht, wenn die Ärzte einen Termin freihaben. Ein Zeitraum von drei Stunden wird in St. Nikolai angeboten. Den nutzt auch ein Ehepaar aus Proseken: „Es ist unsere dritte Impfung, wir möchten uns und andere schützen“, sagen sie.

Eisige Kälte vor der Kirche

Vor dem Gotteshaus ist es eisig kalt: minus sieben Grad. Damit die Menschen nicht in der Kälte frieren müssen, werden sie hineingebeten. Dort gibt es eine Warteschlange. Die ist etwa 30 Meter lang, doch es geht zügig voran. Und Orgelmusik ist zu hören. Jemand übt an dem alten Kircheninstrument und kommt so zu einem unerwarteten Publikum.

In einem kleinen beheizten Raum werden an drei Stationen die Impfungen durchgeführt – von den Ärzten Christian Güttel und Anne-Katrin Reiher. Letzte hat sich auch an der freien Impfaktion im Bürgerschaftssaal des Rathauses beteiligt. Diesmal hat sie die Impfstoffe Biontech und Moderna dabei. „Wir haben knapp 400 Dosen mitgebracht“, berichtet die Fachärztin für Neurologie. Biontech sei gerade sehr schwer zu bekommen und in der Kirche für die Jüngeren gedacht – dementsprechend schnell ist das Vakzin vergriffen.

Propst begrüßt die Aktion

Pastorin Antje Exner weist die Menschen den drei Impfstationen zu, damit sie nicht lange warten müssen. Nach etwa 20 Minuten sind die meisten wieder draußen. Am Ende sind 185 Dosen verimpft worden. Die Pastorin ist sie mit der Resonanz sehr zufrieden – zumal die Aktion für Personen im Alter ab zwölf Jahren ziemlich kurzfristig organisiert wurde. Gerne würde sie noch weitere Aktionen anbieten. Aber das hänge von der Ärzten ab, ob sie Zeit und Impfstoffe dafür haben. Der mecklenburgische Propst Marcus Antonioli aus Wismar hat die Impfaktion begrüßt: „Ich finde es ein ermutigendes Zeichen, wenn eine Kirchengemeinde zum Impfen einlädt, denn nur so können wir einer hohen Zahl von Opfern in dieser Corona-Pandemie vorbeugen. Wir müssen gemeinsam alles tun, um Gesundheit und Leben vor allem der Schwächsten unter uns zu schützen. Ganz besonders möchte ich all jene einladen, die noch zögerlich sind. Es wäre gut, wenn dies auch anderorts möglich wird.“

Von Kerstin Schröder