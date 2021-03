Wismar

Sonnabend, Mittwoch, Donnerstag, Montag – der Weg zum neuen Job. Der Reihe nach: Martin Kothe (33) war in der Sonnabend-Ausgabe der OZ, 20. Februar, das Gesicht des Tages. Über den jungen Mann war zu lesen, dass er als Zimmermann in Dänemark arbeitet, aber wegen Corona derzeit nicht dorthin fahren kann. Er suche hier einen Job. Am liebsten in Wismar.

Das las Marco Krentz, einer der beiden Geschäftsführer von Hochbau Krentz & Müller im Wismarer Gewerbegebiet Dammhusen. Am Mittwoch rief Marco Krentz bei der OZ an. Er suche einen Zimmermann und fragte, ob ihm die OZ mit einer Telefonnummer helfen kann. Damit nicht, aber mit dem Tipp, dass Martin Kothe liebend gerne und oft in Gröningsgarten angeln geht. Volltreffer. Beim Nachtangeln erreichte ihn die Nachricht.

Stoff für eine Story

Am Donnerstag, 25. Februar, machte sich der Familienvater aus Ventschow auf den Weg ins Firmenbüro zum Vorstellungsgespräch. „Der Zimmermann aus der OZ ist eingestellt. Fängt Montag an zu arbeiten. Das ist doch Stoff für eine gute Story“, schrieb Firmenchef Marco Krentz an die OZ. Und ob!

Am gestrigen Montag hatte Martin Kothe seinen ersten Arbeitstag. Auf der Baustelle der Goethe-Gesamtschule in Wismar gibt es reichlich zu tun. „Es hat alles gepasst, darum haben wir gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Wir suchen immer Zimmermänner und Dachdecker, zu tun gibt es einiges“, so Marco Krentz. Dachstuhl, neue Gauben, Holzbalkendecken – das Unternehmen mit dem Slogan „Stolz auf Holz“ ist über Monate bei der Goetheschule beschäftigt.

Hinzu kommen der Umbau der Jugendarrestanstalt zum Hostel in der Altstadt, der Bau von Einfamilienhäusern in der Region und seit Montag auch neue Rettungstürme und Hütten für die Strandkorbvermieter an der Dünenpromenade in Boltenhagen.

Nicht zurück nach Dänemark

Zufrieden ist auch Martin Kothe. Zurück nach Dänemark soll es nicht mehr gehen. Fünf Jahre war er dort auf Montage als Tømrer, als Zimmermann, tätig. Zuletzt hat er an einem großen Hotel im Freizeitpark Legoland in Billund mitgebaut. Auf der Baustelle wurde Deutsch, Englisch und Dänisch gesprochen. Auch der Mann aus Ventschow, der in Wietow aufgewachsen ist und in Wismar Zimmermann gelernt hat, kommt inzwischen mit Dänisch ganz gut klar. Nach den 12-Stunden-Schichten ist er gerne noch angeln gegangen, ehe es in die Unterkunft ging.

„Ich bin jetzt glücklich, dass ich jeden Tag zu Hause bei meiner Frau und meinen beiden Kindern sein kann. Wir sind uns schnell einig geworden, es passt“, sagt Martin Kothe. Seine Söhne, vier und fast zwei Jahre, könne er jetzt besser aufwachsen sehen.

Seinem großen Angel-Hobby kann er auch in Wismar und Umgebung nachgehen. Seinem Chef, ebenfalls Familienvater, hat er schon ein paar Angeltipps gegeben. Bisher kennt Marco Krentz den Angelteich in Gröningsgarten eher von Spaziergängen. Das könnte sich bald ändern.

Von Heiko Hoffmann