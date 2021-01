Wismar

Kaltes Wasser, kalte Heizung – darauf müssen sich am Mittwoch, 27. Januar, Anwohner im Stadtteil Kagenmarkt einstellen. An der Ecke Gdansker Straße/Philosophenweg wird das Fernwärmenetz repariert.

„Aufgrund der Reparaturarbeiten können die 150 betroffenen Anwohner in der Zeit von 7 bis etwa 15 Uhr nicht mit Fernwärme versorgt werden. Alle Betroffenen wurden mittels Hausaushängen darüber informiert. Die Stadtwerke Wismar bedauern die entstehenden Unannehmlichkeiten und bitten um Verständnis“, so Stadtwerke-Sprecherin Sylvia Bartsch.

Provisorium wird repariert

Am 7. Januar war ein Schaden an einer Fernwärmeleitung aufgetreten. Die Reparatur ist unumgänglich. Sylvia Bartsch: „Nur so kann eine sichere Versorgung mit Fernwärme dauerhaft durch die Stadtwerke gewährleistet werden. Dafür wird die beschädigte Fernwärmeleitung, die zuvor provisorisch mit einer Schelle repariert wurde, entfernt.“ Anschließend werde eine neue Leitung durch eine beauftragte Firma verlegt.

Schaden am 7. Januar

Der Schaden war am 7. Januar in den Abendstunden aufgetreten. Von dem Ausfall der Fernwärmeversorgung waren etwa 150 Anwohner betroffen. Mitarbeiter der Stadtwerke arbeiteten die ganze Nacht unter schwierigen Wetterbedingungen und konnten gemeinsam mit der Firma Eduard Dewenter KG Tiefbau gegen 3 Uhr die Ursache der Störung – ein Loch in einer Fernwärmeleitung – ausfindig machen. Um 6 Uhr war die Versorgung aller Kunden wiederhergestellt.

Zwei Blockheizkraftwerke

Das Blockheizkraftwerk am Kagenmarkt versorgt seit dem 1. Januar 1994 Bewohner der Hansestadt. 2019 wurden in der Wärmeerzeugung 8000 Megawattstunden und in der Stromerzeugung 2500 Megawattstunden erzeugt. Die Stadtwerke Wismar versorgen fast 4000 Wohnungen, Büros, Einkaufszentren und Einrichtungen in Wismar mit Fernwärme aus den Heizwerken am Kagenmarkt und am Friedenshof.

Mitte Januar überflog eine Drohne mit Wärmebildkamera im Auftrag der Stadtwerke das knapp 8,5 Kilometer lange Fernwärmenetz am Kagenmarkt. Anhand der Daten können Schwachstellen im Netz frühzeitig erkannt und abgestellt werden.

