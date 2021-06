Wismar: Mittwochskonzerte beginnen wieder

Wismar

Am Mittwoch, dem 23. Juni, beginnen um 20 Uhr wieder die Mittwochkonzerte St. Nikolai. Der Wismarer Förderverein „Musik in der Kirche“ lädt herzlich zu „Les Anches Varieés“ ein. In diesem Konzert trifft Balkanrhythmik auf Barock. Es musizieren Ewa Lovrenović und Christian Elin.

Musiker sind wie Köche. Wenn zwei ganz unterschiedliche Traditionen aufeinander treffen, können die schönsten Geschmacksexplosionen entstehen. Während Ewa Lovrenović mit ihrer Oboe Spezialistin für barocke Zutaten ist, liebt Christian Elin als Saxophonist und Klarinettist naturgemäß alles, was mit Jazz und ausgeklügelten rhythmischen Gewürzen zu tun hat. Sein Faible für französische Klänge hat ebenfalls Eingang in das Menü des Konzertabends gefunden.

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) sind in der Buchhandlung Peplau (Krämerstraße 23) und an der Abendkasse erhältlich. Für das Konzert gelten die aktuellen Bestimmungen der Corona-Landesvorordnung einschließlich einer Testpflicht.

Von OZ