„Das ist meine Halloween-Maske.“ „Von mir ist der Pilz.“ „Und ich mag Herzen.“ Mädchen und Jungs unterschiedlichen Alters sitzen an Tischen im Haus der Felicitas gGmbH – auch Leon. Der Zehnjährige formt wie die anderen unterschiedliche Figuren aus Ton. „Kinder sind gerne kreativ“, sagt Martina Krimmling.

Sie muss es wissen, regelmäßig sorgt die Wismarerin zusammen mit anderen Helfern des Vereins Licht am Horizont für Angebote zum Spielen, Backen und Basteln. Kinder aus finanzschwachen Familien und Wohngruppen können sich damit die Zeit vertreiben und das tun sie gerne. Auch beim Töpfern.

Werkstatt für 3400 Euro

Sich mit Ton zu beschäftigen, soll eine beruhigende Wirkung haben, sagen Experten. Sogar hyperaktive Kinder hätten Spaß daran und konzentrieren sich eine längere Zeit darauf, etwas Neues zu erschaffen. Deshalb ist die Nachfrage sehr groß.

Aus diesem Grund will sich der Verein eine mobile Töpferwerkstatt anschaffen inklusive eines Brennofens. 3400 Euro werden dafür gebraucht. Den größten Teil der Summe – 3000 Euro – hat Martina Krimmling jetzt von der Bürgerstiftung der VR-Bank Mecklenburg eG erhalten. Die hat im Jahr 2021 zum ersten Mal vier Stiftungspreise vergeben – in der Stadt Schwerin sowie in den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Rostock und Ludwigslust-Parchim. Überall dort ist sie aktiv und unterstützt gemeinnützige Projekte.

Zehn Bewerbungen

Bis Mitte April konnten sich Vereine und Verbände bewerben – zehn haben es getan. „Weil wir wegen der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen durchführen konnten, hatte ich Zeit, die Unterlagen auszufüllen“, lacht Martina Krimmling. Sie unternimmt einiges, um Geld und andere Unterstützung einzuwerben. „Ich habe auch Buchverlage und Spielehersteller angeschrieben“, erzählt sie.

Der Einsatz zahlt sich aus. Immer wieder erreichen sie Spenden. Nun gibt es dank des Preisgeldes bald eine mobile Töpferwerkstatt mit Holzbrettern, Folie, Werkzeug, Stempel, Ton und Farben. „Die richtige Werkstatt zu finden, ist gar nicht so leicht“, berichtet die Vereinsvorsitzende. Es gebe unzählige Angebote.

Bereits seit mehr als zehn Jahren betreut der Verein Licht am Horizont Kinder, die kein normales Familienleben haben, krank oder behindert sind. 140 Veranstaltungen werden jedes Jahr für Hunderte Mädchen und Jungen organsiert.

Auch die Felicitas gGmbH, deren Mitarbeiter Kinder und Jugendliche in Wohn- und Tagesgruppen betreuen, profitieren davon: Es geht in den Tierpark, in den Indoor-Spielplatz Mumpitz und zu Weihnachten gibt es jedes Jahr auf der Poeler Kogge eine Feier mit Geschenken. Außerdem haben sich die Felicitas-Kids in diesem Sommer dank des Vereins eine Woche lang in einem Ferienlager vergnügen können – mit Wasserschlacht, Floßbauen und Pizzabacken.

Carmen Grosse und Martina Krimmling vom Verein Licht am Horizont (v. l.) freuen sich über den Stiftungspreis, den ihnen Bernd Homp überreicht hat. Leon (10) schaut zu. Quelle: Kerstin Schröder

Zwölfköpfige Jury

Das hat auch das Kuratorium der Bürgerstiftung der VR-Bank Mecklenburg eG überzeugt. „Das Engagement des Vereins ist großartig“, lobt der Vorsitzende Bernd Homp. Eine zwölfköpfige Jury habe entschieden, wer die Preise bekommen soll.

Ebenfalls 3000 Euro gehen an den Caritasverband für das Erzbistum Hamburg für eine Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt im Landkreis Rostock, an den Förderverein der Kindertagesstätte Teldau für seine Ackerkita (Ludwigslust-Parchim) und an eine Fahrradausleihe des Verbundes für Soziale Projekte (Schwerin). Im nächsten Frühjahr gibt es die nächste Stiftungspreisrunde.

