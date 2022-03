Wismar

Der Truck ist 28 Tonnen schwer, hat modernste Technik an Bord und medizinisches Personal und zeigt an der Außenwand ein großes Herz. Um das dreht sich alles in dem Fahrzeug – es ist ein mobiles MRT. Mit dem kann eine Herzschwäche erkannt werden. Es soll überall dort im Einsatz sein, wo die Technik in Praxen oder Kliniken nicht vorhanden ist. So haben Patienten kürzere Wege. „Man muss nicht an jedem Standort die Hochleistungsmedizin vorhalten, man kann es auch gar nicht, weder personell noch von den Kosten her. Aber durch dieses Projekt kann man darauf zugreifen, wenn der Bedarf da ist“, erklärt Sebastian Kelle.

Trucks rollen durchs Land

Die siebentägige Premiere auf dem Gelände des Sana-Hanse-Klinikums ist erfolgreich verlaufen. „Die Termine waren ausgebucht“, berichtet Klinikchef Michael Jürgensen. Der Truck dreht weiter seine Runden, kommt aber regelmäßig nach Wismar zurück. Für einen Besuchs ist eine Überweisung vom Haus- oder Facharzt nötig. Deshalb soll für das Projekt bei den niedergelassenen Ärzten und Kreisverbänden geworben werden.

Die Kooperationspartner (v. l.): Michael Jürgensen, Geschäftsführer im Sana Hanse-Klinikum Wismar, Sebastian Kelle, Kardiologe und Leiter der Abteilung für kardiale MRT am Deutschen Herzzentrum Berlin sowie Henrik Schneider, Chefarzt der Klinik für Kardiologie im Sana Hanse-Klinikum Wismar Fotos: Deutsche Herzzentrum Berlin (DHZB) Quelle: Deutsche Herzzentrum Berlin (DHZB)

Anschließend kann der Patient online oder telefonisch einen Termin vereinbaren. Auf der Homepage www.herzcheck.org ist einsehbar, wann der MRT-Anhänger wo vor Ort ist. Bislang sind zwei Trucks in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg im Einsatz.

Volkskrankheit in Deutschland

Rund 2,5 Millionen Menschen leiden in Deutschland an Herzinsuffizienz (Herzschwäche). Die Magnetresonanztomografie (MRT) ermöglicht oft eine frühzeitige Erkennung und Therapie dieser gefährlichen Volkskrankheit, ist auf dem Land aber meist nicht verfügbar. Die Untersuchungsdaten werden an Ärzte des Deutschen Herzzentrums Berlin (DHZB) gesendet. Die Auswertungen und Therapieempfehlungen erhalten die Patienten von ihrem Arzt.

Ziel von „Herzcheck“ ist es, eine Herzinsuffizienz bei Risikopatientinnen und -patienten frühzeitig zu erkennen und so deren Prognose und Lebensqualität zu verbessern. Zudem können hohe Folgekosten einer erst spät diagnostizierten Herzinsuffizienz deutlich gesenkt oder sogar vermieden werden. Den Betroffenen bleiben belastende Krankenhausaufenthalte erspart. Mit der Möglichkeit moderner medizinischer Versorgung will „Herzcheck“ auch einen Beitrag zur Stärkung der ländlichen Regionen als Raum zum Leben und Arbeiten leisten.

Das Projekt wird vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses mit über sieben Millionen Euro gefördert.

Von OZ