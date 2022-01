Wismar

Die Reihe von Heimat-Krimis, speziell von Wismar-Krimis, hat Zuwachs bekommen: „El verde esmeralda – Der grüne Smaragd“ und „Rache“ spielen in der Hansestadt. Geschrieben hat die beiden Kriminalromane eine Wismarerin: Uta Kropp, 58 Jahre, ist hier geboren, lebt mit ihrem Mann in Wismar-Süd und arbeitet im Büro eines mittelständischen Unternehmens in der Stadt.

Auch ihre Protagonistin Tina Walter ist in einem Büro in der Wismarer Altstadt tätig. In Uta Kropps Erstlingswerk „Der grüne Smaragd“ wird sie durch anonyme Briefe mit der Vergangenheit ihres Vaters konfrontiert. Einer seiner Kollegen stirbt, sie selbst erhält Morddrohungen. Als die Familie vor Jahren in Kolumbien lebte, war der Vater anscheinend in dunkle Geschäfte verstrickt. Tina Walter recherchiert auf eigene Faust und wird mit dem Thema Kindesmissbrauch in Lateinamerika konfrontiert.

Aufgrund von Schauplätzen im Buch kann man Wismar erkunden

„Ich versuche in meinen Romanen, auf Missstände aufmerksam zu machen. Die Krimis sollen einen ernsten Hintergrund haben und die Menschen zum Nachdenken anregen“, sagt die Autorin.

In ihrem zweiten Buch „Rache“ gibt es mehrere Frauenmorde in Wismar. Der Täter macht Fotos von den Toten und schickt sie Tina Walter. Für die Kripo stellt sich die Frage: ist sie Opfer oder Täterin? Auch ihr Lebenspartner gerät ins Visier der Ermittler. „Aufgrund der Tatorte und Schauplätze können die Leser anhand des Buches die Welterbestadt Wismar erkunden“, erzählt Uta Kropp.

Autorin liest vor allem gerne isländische Krimis

Sie liest gerne und viel. Vor allem liebt sie Krimis, besonders die von isländischen Autoren, verrät sie, „die sind sehr mystisch“. Mit dem Gedanken, selbst ein Buch zu schreiben, habe sie sich sehr lange getragen. „Schon als Kind hatte ich Freude am Schreiben. Am Buch ‚Wismarer Stadtgespräche‘ des Wismarer Bibliotheksvereins habe ich mich seinerzeit mit Kurzgeschichten beteiligt“, erzählt die staatlich geprüfte Betriebswirtin. Aber die zündende Idee für eine gute Geschichte eines eigenen Buches wollte sich nicht einstellen. Außerdem seien ihr immer wieder Zweifel gekommen, ob ihr Buch überhaupt jemand lesen wird.

2016 hat Uta Kropp erstes Buch verfasst

„Aber dann hatte ich einen Gedanken und habe versucht, ihn im Kopf weiterzuentwickeln, habe mir Notizen gemacht. Schließlich dachte ich mir, ich schreib’s einfach auf. Im Urlaub hat sie ihren ersten Krimi zu Papier gebracht.“ Das war 2016. „Mein Mann war der erste Leser. Er hat mir Mut gemacht, aber auch kritisch angemerkt, was er nicht so gut fand.“ Es dauerte noch vier Jahre, bis Uta Kropp ihren ersten Wismar-Krimi im Februar 2020 veröffentlichte. „Es war nicht so einfach, einen Verlag zu finden“, nennt sie den Grund.

Professionelle Hilfe bei Schriftstellerin gesucht

Sie suchte sich Hilfe. Auf Anraten ihres Ehemanns Ralf nahm sie an der Schreibwerkstatt von Martina Rellin, der ehemaligen Chefredakteurin der DDR-Kulturzeitschrift „Das Magazin“, teil. „Sie vermittelte nicht nur stilistische Kenntnisse, sondern gab mir auch praktische Tipps.“ Beispielsweise für einen Verlag. So kam Uta Kropp zum Book on Demand, ein Publikationsverfahren, das ermöglicht, ein Buch in Kleinst- und Kleinauflage drucken zu lassen. „Dafür muss ich nur einen Obolus bezahlen, aber auch alles selbst machen, zum Beispiel die Gestaltung und das Cover.“

Im März 2020 brachte sie ihre zweite Veröffentlichung heraus: „Yasmin – oder wie erziehe ich meine Zweibeiner“. „Es ist ein Büchlein über unsere Katze. Sie hat soviel Blödsinn gemacht, das musste ich aufschreiben!“ Die unterhaltsame Lektüre ist sicher nicht nur etwas für Katzenliebhaber.

Mit drittem Krimi plant Autorin eine Reihe

Mit dem Wissen aus der Schreibwerkstatt hat sie ihr Erstlingswerk im November letzten Jahres überarbeitet, optisch und in der Form. Im Dezember ist bereits der zweite Krimi erschienen. Aktuell schreibt Uta Kropp an ihrem dritten Kriminalroman. „Ich habe auf einmal so viele Ideen im Kopf, dass ich hoffe, alle verarbeiten zu können.“ Sie plant eine Krimi-Reihe um die Rechtsanwältin Rita Sommer, so der Name ihrer neuen Heldin.

Und werden ihre Bücher gelesen? „Das sehe ich an meiner Verkaufsstatistik. Im Dezember gab es zahlreiche Käufe“, sagt die Wismarerin bescheiden. „Ich freue mich, wenn’s die Leser mögen und ein Feedback geben, da bin ich offen für alles.“

Nach Einschätzung von Literaturkritikern ist es das Lokalkolorit der Heimat-Krimis, also das Verbrechen in gewohnter Umgebung, was ihren Erfolg ausmacht.

Von Haike Werfel