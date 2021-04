Wismar: Molkerei Rücker-Chef fordert zum Zusammenhalt und Testen auf

Wismar

Klaus Rücker ist Inhaber und Geschäftsführer der Molkerei Rücker in Wismar. Seit vergangener Woche bietet das Familienunternehmen seinen Mitarbeitenden kostenlose Corona-Schnelltests. Die Corona-Tests werden an festen Terminen und mehrmals pro Woche direkt vor Ort in den Werken in Aurich und Wismar durchgeführt. Sie können von allen Mitarbeitenden beliebig oft in Anspruch genommen werden.

„Mit den Tests bauen wir den Arbeitsschutz unserer Mitarbeitenden in Corona-Zeiten weiter aus und schützen sie vor dem Virus. Zudem können wir so sicherstellen, dass der Betrieb Corona-frei bleibt und wir als systemrelevantes Unternehmen weiterhin lieferfähig sind und alle Arbeitsplätze sichern“, so Klaus Rücker. Und weiter sagt er: „Es ist wichtig, dass wir alle zusammenstehen, um diese Krise gemeinsam zu bewältigen.“ Vorher hatte das Unternehmen über Monate eine Temperaturmessstation eingerichtet für jedem Mitarbeitenden und Werksbesucher: Fieber ist eines der Hauptsymptome von Corona. So konnten Corona-Fälle bislang in beiden Werken vermieden werden.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ