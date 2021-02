Wismar

Zu einem Spaziergang gegen die Corona-Landesverordnung haben sich am Montagabend zahlreiche Menschen an der Nikolaikirche getroffen. Sie folgten einer Einladung, die mit einem Flyer beworben und auf Facebook geteilt worden war. Darauf stand unter anderem: „Wismar geht spazieren: für das Recht auf Arbeit, gegen überzogene Maßnahmen und Freiheitsberaubung... Bringt gerne ein Licht mit“.

Veranstaltung war nicht angemeldet

Laut Polizei war die Versammlung nicht angemeldet. Sie forderte die Organisatoren auf, sich zu erkennen zu geben. Da dies nicht geschah, machte sie die Teilnehmer per Lautsprecher darauf aufmerksam, die in der Landesordnung zur Corona-Pandemie festgelegten Verhaltensregeln zu beachten, einen Abstand zu anderen Personen von 1,50 Metern einzuhalten und für die gesamte Dauer eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese Lautsprecher-Durchsage nahmen die Anwesenden zum Anlass, sich auf den Weg in Richtung Marktplatz zu machen.

Die wenigsten Teilnehmer trugen eine Maske

Unterwegs schlossen sich ihnen weitere Personen an. Sie hatten unter anderem in der ABC-Straße gewartet. Die Polizei sprach von 255 Teilnehmern in der Spitze. In dem Demonstrationszug befanden sich viele junge Leute. Ganz vereinzelt wurden Fackeln getragen.

Die Verhaltensregeln zum Schutz vor dem Coronavirus wurden allerdings nicht von allen Demonstranten beachtet, die wenigsten trugen eine Maske, der Abstand zueinander wurde nicht eingehalten. Die Polizei, die mit 30 Beamten die Veranstaltung begleitete, ahndete diese Verstöße trotz Ankündigung nicht.

Veranstaltung dauerte keine halbe Stunde

Nach gut 15 Minuten war der Marktplatz erreicht. Die Demonstranten verteilten sich entlang der Marktseiten, einige hielten sich noch kurze Zeit auf, andere gingen sofort wieder. Eine Rede wurde nicht gehalten. Nach 20 Minuten hatte sich die Veranstaltung aufgelöst.

Im Vorfeld hatte es Kritik vom Kirchengemeinderat St. Nikolai zur Gestaltung, zum Inhalt und der Wortwahl des Flyers gegeben, weil der für die Demonstration die geistige Nähe zur friedlichen Revolution des Jahres 1989 suche, die Organisatoren die Nikolaikirche als Startpunkt und das kirchlich behaftete Symbol des Lichtes als Mittel der Demonstration verwendeten.

