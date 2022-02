Wismar

Nach einer Nacht in Polizeigewahrsam konnte ein Wismarer nach einer sogenannten „Gefährderansprache“ wieder das Revier in der Rostocker Straße verlassen. Was bedeutet das? Ein 49-jähriger Mann hatte am Freitag, 4. Februar, Polizisten mit dem Tode bedroht. Er soll bei einem Anruf im Hauptrevier Wismar in Anspielung auf den Mordfall in Rheinland-Pfalz gesagt haben, „dass er gut und gern auch hier zwei Polizeibeamtinnen erschießen würde“.

Die Beamten nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden eine Schreckschusswaffe und geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Aufgrund der festgestellten Alkoholisierung wurde der Mann zunächst in Gewahrsam genommen. Allerdings konnte er die Dienststelle „nach einer Gefährderansprache“ am Sonnabendmorgen wieder verlassen.

Beschuldigter hatte 1,94 Promille

Eine Polizeisprecherin bestätigte am Dienstag: „Der Beschuldigte ist hinlänglich polizeibekannt und hatte einen Alkoholwert von 1,94 Promille.“ Die Kosten für die Nacht in Polizeigewahrsam können in Rechnung gestellt werden. Die tatsächliche Höhe werde nach individueller Prüfung des Aufwandes ermittelt. Dazu gibt es eine Kostenverordnung des Innenministeriums.

Polizei erklärt Gefährderansprache

„Gefährderansprachen“, so Stefanie Busch, Pressesprecherin beim Polizeipräsidium Rostock, „sind als Maßnahmen der Gefahrenabwehr zu verstehen. Sie kommen immer dann in Betracht, wenn Personen, von denen Gefahren für die öffentliche Ordnung oder Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgehen, kommunikativ aufgefordert werden, ein Verhalten einzustellen bzw. zu unterlassen, das die Polizei nicht dulden kann.“

Kommen sie der Aufforderung nach und passen ihr Verhalten entsprechend an, seien weitergehende polizeiliche Maßnahmen nicht erforderlich. Stefanie Busch: „Insoweit ist eine Gefährdungsansprache die mildeste denkbare polizeiliche Maßnahme zur Abwehr von Gefahren.“ Werde die Gefährdungsansprache ignoriert, müssten die Personen mit Folgemaßnahmen rechnen.

Fälle von Gewalt gegen Polizei

Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte ist keine Seltenheit in MV. Von 2018 (653 Fälle) zu 2019 (820 Fälle) wurde ein spürbarer Anstieg der Fälle registriert. Im Jahr 2020 verringerte sich die Anzahl von Gewalt gegen Polizisten (696 Fälle). 2021 sei von einem Anstieg der Fallzahlen auszugehen, konkrete Zahlen liegen aber erst mit Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik im Frühjahr 2022 vor.

Laut Landeskriminalamt werden Delikte „Gewalt gegen Polizeibeamte“ bundeseinheitlich festgelegt. Dazu zählen Mord, Totschlag, Raubdelikte, Körperverletzung mit Todesfolge, gefährliche und schwere Körperverletzung, vorsätzliche einfache Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Nötigung, Bedrohung sowie Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Geldstrafe bis Freiheitsstrafe

Zum Vorfall auf dem Parkplatz am Burgwallcenter am Sonnabend, 5. Februar, wo es wegen einer Softairwaffe in der Öffentlichkeit zu einem Polizeieinsatz kam, teilte die Polizeisprecherin am Dienstag mit, dass gegen den Beschuldigten wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt werde. Geregelt ist das im Strafgesetzbuch, Paragraf 126. Danach sind eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren möglich.

Auch gegen den 49-jährigen Mann, der die Morddrohung ausgesprochen hatte, wird wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten ermittelt.

