Eine Gruppe junger Künstler aus Deutschland macht sich mit alten russischen Beiwagen-Motorrädern auf den Weg Richtung Osten. Zu fünft wollen sie Russland durchqueren, über die Beringstraße nach Alaska gelangen und schließlich in New York ankommen.

Unterwegs erleben sie zahlreiche Abenteuer, lernen außergewöhnliche Menschen kennen und müssen mit etlichen Pannen kämpfen. Letztere haben sie bewusst in Kauf genommen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Insgesamt legen die Künstler mehr als 43 000 Kilometer zurück. Schon kurz nach dem Start, 25 Kilometer hinter Halle an der Saale, streikt das erste Gespann.

500 Stunden gefilmt

Ihre Erlebnisse haben Anne Knödler, Elisabeth Oertel, Efy Zeniou, Kaupo Holmberg und Johannes Fötsch in einem Bildband festgehalten und aus 500 Stunden Material den Film „972 Breakdowns“ geschnitten. Was die Motorradfahrer auf ihrer turbulenten Tour erlebt haben, ist in wenigen Tagen im Wismarer Kino zu sehen. Und nicht nur das: Vier der fünf Abenteurer stellen ihre Doku exklusiv in der Hansestadt vor – am Sonntag, 4. Oktober, um 17.30 Uhr.

Natürlich stehen sie den Gästen auch Rede und Antwort. Die Frage, warum sie auf die Reise nach ihren Abschlüssen an Kunsthochschulen gegangen sind, ist schon geklärt: Sie wollten ihre Komfortzone verlassen. Deshalb haben sie ihren gesamten Hausstand verkauft, sich alte Ural-Motorräder zugelegt und sich dann auf den Weg nach New York gemacht. Dafür entschieden sie sich für die längstmögliche Route und haben deshalb zweieinhalb Jahre den ganzen Osten durchquert.

„Keiner von uns hatte bis vor kurzem Ahnung von Motorrädern. Nach dem Abschluss unseres Kunststudiums haben wir den Motorradführerschein gemacht und unsere Ateliers direkt in den Seitenwagen gepackt. So konnte die Fahrt in die große, weite Welt beginnen, um diese endlich mit eigenen Augen zu sehen“, erzählen die Abenteurer. Mit einer gehörigen Portion Naivität hätten sie erkundet, was es heißt endlose Wellblechpisten in der Mongolischen Steppe zu bewältigen, was es bedeutet, wenn in der Wildnis Kanadas kein Krankenhaus in der Nähe ist oder wenn im Norden Russlands Straßen überfluten und Brücken zur Rarität werden.

Hygienekonzept im Cinestar

Das Foyer und die Sanitäranlagen sind mit einem Abstands- und Wegeleitsystem versehen. Die Ticketkontrolle erfolgt kontaktlos, Desinfektionsspender sind vorhanden. Auf den Weg zum Saal oder zur Toilette müssen die Gäste eine Mund- und Nasenbedeckung tragen.

Tickets gibt’s online unter cinestar.de und an der Kinokasse.

