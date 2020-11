Wismar

In der vergangenen Woche haben die Stadtwerke Wismar höhere Preise für Strom, Gas und Fernwärme fürs neue Jahr angekündigt. Am Donnerstag soll die Bürgerschaft nun über höhere Gebühren bei der Abfall- und der Abwasserentsorgung entscheiden. Der städtische Entsorgungsbetrieb EVB will die Gebühren ab Januar moderat anpassen.

Bei der Restmüllabfuhr soll die jährliche Entleerungsgebühr angehoben werden. Für die 60-Liter-Tonne steigt sie von 63,96 auf 67,34 Euro, bei 80 Liter sind es statt 85,28 Euro dann 89,96 Euro. Wer einen 120-Liter-Abfallbehälter nutzt, für den soll sich die Gebühr von jetzt 127,92 auf 134,94 Euro erhöhen. Bei 240 Liter sind es statt 255,58 Euro dann 269,62 Euro. Und die Leerung eines 1100-Liter-Behälters soll von jetzt 1171,82 dann 1236,04 Euro kosten. Diese Angaben beziehen sich auf die 14-tägliche Entsorgung des Restmülls.

Jährliche Grundgebühr für Behälter bleibt unverändert

Wer ihn wöchentlich abholen lässt, für den verdoppelt sich die Gebühr. Wem eine 60-Liter-Tonne reicht, die nur alle vier Wochen geleert werden soll, zahlt jährlich 33,67 Euro. Zurzeit sind es 31,98 Euro. Die Erhöhung beträgt laut EVB je nach Behältergröße zwischen 3,1 und 4,7 Prozent.

Die jährliche Grundgebühr für die verschieden großen Abfallbehälter soll unverändert bestehen bleiben. Sie beträgt jeweils 46 Euro für die 60- und die 80-Liter-Tonne, 60 Euro für den 120-Liter- und 90 Euro für den 240-Liter-Behälter sowie 450 Euro für den 1100 Liter fassenden Restabfallbehälter. Die Entsorgung des Restabfallsacks soll weiterhin 5,40 Euro kosten.

Neue Gebühr bei Fehlbefüllung der Abfalltonne

Bioabfälle in der braunen 120-Liter-Tonne entsorgt der EVB unverändert für 47 Euro im Jahr. Den Preis für den Kompostsack will er von derzeit sechs auf vier Euro senken.

Neu ist, dass eine Gebühr von zehn Euro wegen Fehlbefüllung gezahlt werden soll. Die will der EVB erheben, wenn er Abfall in der Bio-, der Papier- und der gelben Tonne für Verpackungen als Restmüll entsorgen muss. „Diese Gebühr soll eine Signalwirkung haben“, sagt Betriebsleiter Udo Wäsch. „Sie wird nicht erhoben, wenn mal aus Versehen was in der falschen Tonne landet, sondern wenn permanent falsch entsorgt wird.“

Grund für höhere Gebühren sind Personalkosten

Der EVB-Chef begründet die notwendige Gebührensteigerung nicht mit größeren Müllmengen, die in der Corona-Pandemie angefallen sein sollen, sondern vor allem mit höheren Personalkosten. Bei gleichbleibenden Gebühren sei ein Minus von 186 205 Euro kalkuliert worden. Das entspreche 3,8 Prozent des Gebührenbedarfs.

Nach den durchgeführten Rationalisierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren sehe die Betriebsleitung zurzeit kein weiteres Einsparpotenzial. Deshalb sei die Entleerungsgebühr wie kalkuliert anzupassen.

Kostenfreie Entsorgung von Sperrmüll bis drei Kubikmeter

Durch diese Gebühr erhöhen sich in der Folge auch die Preise auf dem Abfallwirtschaftshof in Müggenburg für die Position „Abfälle zur Beseitigung“ bis 100 Kilogramm um 15 Cent. Für Asbestzementabfälle bis 100 Kilo sind künftig zehn Cent mehr zu entrichten, weil die Entsorgungskosten gestiegen sind. Darüber hinaus ändern sich die Gebühren auf dem Abfallwirtschaftshof nicht. Sperrmüll in einem haushaltsüblichem Umfang von bis zu drei Kubikmeter können die Wismarer weiterhin kostenfrei anliefern. Dieses System habe sich bewährt, schätzt der EVB ein.

Eigenbetriebsausschuss hat Erhöhung zugestimmt

Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung bleiben bis auf eine Änderung gleich. Nach wie vor legt der EVB für die Berechnung von Einleitungsgebühren einen Kubikmeter Frischwasser als Berechnungseinheit fest. Die Einleitungsgebühr bei Ableitung häuslichen Schmutzwassers sowie gewerblichen Abwassers will die Betriebsleitung von 2,35 Euro auf 2,40 Euro pro Kubikmeter erhöhen.

Die Mitglieder im Eigenbetriebsausschuss hatten Anfang des Monats den Vorschlägen der Verwaltung zur Gebührenerhöhung zugestimmt.

Ein Beispiel Ein Wismarer Haushalt zahlt zurzeit beispielsweise 156,96 Euro im Jahr für die Abfallentsorgung durch den EVB: 46 Euro Grundgebühr für die 60-Liter-Restmülltonne plus 63,96 Euro für die jährliche Entleerung sowie 47 Euro Jahrespauschale für die Leerung der Biotonne. Ab Januar sind es nach der geplanten Erhöhung der Entleerungsgebühr auf 67,34 Euro insgesamt 160,34 Euro. Ein Anstieg um 3,38 Euro im Jahr.

Von Haike Werfel