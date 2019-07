Wismar/Rostock

Am 17. März 1975 verstarb in Wismar der Grafiker Hans Schlapmann. An seinem Grab trauerten nach Aussagen von Zeitzeugen auch vier Kinder, Töchter und Söhne. Das Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum Rostock sucht jetzt nach den Nachfahren. Denn Hans Schlapmann schuf das Logo des 1970 eröffneten Schiffbaumuseums auf dem Traditionsschiff in Rostock-Schmarl. Es zeigt den Achtersteven und einen Schiffspropeller des 10 000-Tonnen-Frachters.

Bislang ist es den Museumsmitarbeitern nicht gelungen, die Adressen der Nachfahren zu ermitteln. Wer weiterhelfen kann, möchte sich bitte melden unter den Telefonnummern 0381/ 12831-362 oder-364 oder per E-Mail: schifffahrtsmuseum@iga2003.de.

Hans Schlapmann wurde 1920 in Stettin geboren, wo er nach der Schulzeit und einer künstlerischen Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Stettin offensichtlich auch kurze Zeit lehrte. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam Hans Schlapmann an die 1949 gegründete Fachschule für angewandte Kunst in Heiligendamm, wo er von 1951 bis 1968 die Abteilung Gebrauchsgrafik leitete. Er war Lehrer für viele bekannte Grafiker, die in der DDR tätig waren. Gewohnt haben die Schlapmanns in der Wismarer Dr.-Leber-Straße.

Als freischaffender Gebrauchsgrafiker schuf Hans Schlapmann ab 1969 nicht nur zahlreiche Logos von Betrieben, sondern war auch beteiligt an Gestaltungen von Werbeplakaten, Büchern und Druckschriften. Sein künstlerischer Nachlass wird heute in der Rostocker Kunsthalle verwaltet, darunter Ölmalereien, Federzeichnungen, Radierungen und Aquarelle – vor allem Porträts und Landschaftsansichten.

