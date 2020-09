Wismar: Museumsspitze verabschiedet sich vom Phantechnikum

Wismar

Für das Phantechnikum in Wismar brechen neue Zeiten an: Sowohl Museumsdirektor als auch Vereinschef verabschieden sich von ihren Positionen.

Am Dienstag hatte Andrej Quade seinen letzten Arbeitstag im Technischen Landesmuseum Phantechnikum in Wismar. Über das Phantechnikum sagte er an diesem Tag: „Es war mein Baby“. Dennoch wolle er beruflich nun etwas anderes tun. Er habe andere Vorstellungen davon gehabt, wie das Phantechnikum sich weiterentwickeln sollte. „Ich gehe nicht im Bösen, aber nun einen anderen Weg“, sagt Quade, der seit 2014 Direktor des Museums war, der OZ. Sein Weg führt ihn künftig als Berater zum Museumsverband MV.

Neuer Direktor wird noch gesucht

Die Stelle des Direktors für das Phantechnikum ist zurzeit noch ausgeschrieben, ein Nachfolger noch nicht bekannt. In der Stellenausschreibung, die noch bis 30. September läuft, ist bei den Anforderungen unter anderem zu lesen: „Absolute Bereitschaft, mit der Geschäftsführung, dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung sachorientiert Aufgaben zu erörtern und nach einer Entscheidung zeitnah umzusetzen.“

Zu den Aufgaben des Museumsleiters sollen zudem „die strategische Weiterentwicklung des Museums im Hinblick auf die zu entwickelnde Gesamtkonzeption beziehungsweise Ausrichtung unter Berücksichtigung von aktuellen Trends, wie Digitalisierung und Inklusion“ gehören. Die Position wird als unbefristete Vollzeitstelle mit 40 Stunden im Angestelltenverhältnis ausgeschrieben. Das Gehalt sei „angemessen“.

Andrej Quade verlässt nach 13 Jahren als Direktor das Phantechnikum und wechselt zum Museumsverband MV. Quelle: Michaela Krohn

Vereinsvorsitz könnte an Frank Wobschal gehen

Auch Wolf-Rainer Busch verlässt das Technische Landesmuseum, zumindest seine Position als Vorsitzender des Vereins. Die hatte er seit 2008 inne. Er sagt nun: „Es wird Zeit, den Vorsitz jemand anderem zu überlassen.“ Rückblickend sagt er, das Wichtigste in dieser Zeit sei es gewesen, das Museumshaus fertig zu bauen und das Museum so entstehen zu lassen. Für die Zukunft wünsche er sich auf dem Gelände noch ein Depot, am besten ein Schaudepot. Zurzeit seien die Exponate noch in verschiedenen zum Teil provisorischen Depots in der Stadt verteilt. Das sei unter anderem ungünstig für die Bestandsaufnahme.

2014 war Busch aus seinem Ingenieurbüro ausgestiegen. Nun wünscht er sich, dass sein ehemaliger Partner Frank Wobschal seine Nachfolge im Verein antritt. Das müsse allerdings erst der Vereinsvorstand bestätigen.

Seinem Nachfolger wünscht Wolf-Rainer Busch eine „glückliche Hand“. Auch das Phantechnikum habe in diesem Jahr durch die Corona-Krise und den Lockdown gelitten. Viele Mitmachstationen, die der Verein gefördert hatte, könnten bis heute nicht genutzt werden. Der Verein des Technischen Landesmuseums hat 15 Institutionen und Firmen und drei Privatpersonen als Mitglieder.

Von Michaela Krohn