Wismar

Die einen gehen durch die Straßen, die anderen hören Musik: Diesmal hat es beim Montagsspaziergang in Wismar eine Gegenveranstaltung gegeben, wenn auch nicht zeitgleich. Musik gehört wurde schon ab 17.30 Uhr vor dem Karstadt-Warenhaus. Dort versammelten sich etwa 30 junge und ältere Menschen. Auf Transparenten fordern sie die Demonstranten auf, sich von erkennbaren Rechtsgesinnten zu distanzieren: „Wer mit Nazis ,spaziert‘, hat nichts kapiert.“ Dazu spielte Musik vom Band, etwa „Imagine“ von John Lennon.

Etwa 600 Menschen bei der Montagsdemo

Eine Stunde später zogen vom Marktplatz wieder die Demonstranten durch die Straßen der Innenstadt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die Polizei begleitete den Demonstrationszug, an dem schätzungsweise 600 Menschen teilnahmen. Bevor sie losgingen, sagten sie laut durchs Mikrophon: „Hier sind keine Nazis“ in Richtung Karstadt-Haus.

Da spielte die Musik noch. Es war die zweite Gegenveranstaltung zur Montagsdemo in Wismar. Am 2. Februar gab es ein Meer aus Kerzen auf dem Wismarer Markplatz. Jede Kerze stand für einen Menschen, der in Mecklenburg-Vorpommern an Corona gestorben ist.

Weihnachtsbeleuchtung wurde abgeschaltet

Bereits am 27. Dezember 2021 wurde zur Zeit der Montagsdemo die Weihnachtsbeleuchtung in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz ausgeschaltet. Laut Stadtverwaltung sollte damit ein Solidaritätszeichen für alle Menschen gesetzt werden, „die sich auch in diesen schwierigen Zeiten an die Corona-Regeln halten, sich impfen lassen, Kontakte reduzieren und so ihren Beitrag dazu leisten, dass die Pandemie eingedämmt wird, dass das Gesundheitssystem nicht überlastete wird und im Endeffekt weniger Menschen schwer an Corona erkranken und sterben“.

Von OZ