Wismar

Paul O’Brian kennen viele Kinder in Wismar. Er musiziert mit ihnen, stellt sie ins Rampenlicht und macht sie so zu Stars – für ihre Eltern, Freunde, Lehrer und Großeltern. Der kanadische Sänger und Gitarrist gibt weltweit Workshops, die immer mit einem Konzert enden. Mehrere hat er auch schon mit den Mädchen und Jungen vom Verein „Licht am Horizont“ gegeben und dabei stets für Gänsehaut im Publikum gesorgt.

„Es ist toll, zu sehen, wie die Kinder mit seiner Musik aufblühen“, schwärmt Carmen Grosse. Noch heute ist sie gerührt, wenn sie an den letzten Auftritt Anfang des Jahres zurückdenkt. Sogar die Kinder, die aufgrund von Handicaps große Probleme mit dem Lernen haben, „standen stolz auf der Bühne und waren einfach großartig“, erinnert sie sich. Selbst jetzt noch kommen Carmen Grosse die Tränen, wenn sie sich die CD anhört.

Erstes Treffen vor 12 Jahren

Carmen Grosse (l.) engagiert sich im Verein „Licht am Horizont“ – genau wie Marita Riegel. Quelle: privat

Die Nordwestmecklenburgerin hat Paul O’Brian das erste Mal vor zwölf Jahren in einer Wismarer Galerie gehört. Der Auftritt hat sie so begeistert, dass sie mit ihrem Mann Franz den Kanadier für einen Auftritt ins Klanghaus Ilow eingeladen hat. Seither stehen beide in Kontakt. Und seit drei Jahren wird der Musiker regelmäßig vom Verein „Licht am Horizont“ engagiert. Der kümmert sich um Kinder aus finanzschwachen Familien und Wohngruppen. Er schenkt ihnen Ausflüge und Förderunterricht – wie den von Paul O’Brian. Deutsch spricht der Kanadier nicht besonders viel. „Trotzdem versteht er sich sofort mit seinen Schülern, die Sprache der Musik verbindet sie“, berichtet Carmen Grosse. Sie ist im Vereinsvorstand und bei vielen Veranstaltungen dabei. Ihr macht es Freude, Kindern etwas Gutes zu tun und ihre Begabungen zu unterstützen: „ Paul O’Brian hat bei einem unserer Workshops ein Mädchen mit besonderem Talent entdeckt. Für sie haben wir danach zwei Jahre lang den Unterricht an der Musikschule bezahlt, weil ihre Familie das Geld dafür nicht hatte“, berichtet sie.

Kinderlachen macht glücklich

Der Künstler ist auch schon in Neuburg und Rerik mit Schülern aufgetreten sowie an vielen Wismarer Schulen. 2021 soll er wieder in die Hansestadt kommen und für Gänsehautmomente sorgen. Bis dahin kann die CD angehört werden. Die verteilt Carmen Grosse gerade an alle Kinder, die mitgemacht und sich in das mobile Tonstudio getraut haben. Auch sonst ist sie viel unterwegs. Sie verteilt Geschenke in der Adventszeit und als Ersatz für Keksteige in die Wohngruppe – als kleinen Ersatz für die vielen coronabedingten Veranstaltungsabsagen. Unterstützt hat sie dabei die Bäckerei Harms aus Reddelich. Ihr schönster Dank für ihren unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz ist das Lächeln der Kindern. „Das macht mich glücklich!“

Viele Spenden eingegangen

Die OSTSEE-ZEITUNG sammelt mit ihrer Weihnachtsaktion Spenden für den Verein, um dessen Arbeit zu unterstützen. In den vergangenen Tagen sind weitere Spenden auf den beiden Vereinskonten eingegangen. Eine große Summe – insgesamt 1000 Euro – spendiert die Sparkasse Mecklenburg-Nordwest.

Von Kerstin Schröder