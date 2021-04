Wismar: Muss der Tierpark schließen, wenn die Inzidenz über 150 liegt?

Wismar

Die Telefone klingeln gerade unentwegt im Wismarer Tierpark. Vor allem eines wollen die Anrufer wissen: Wird die Anlage über die Osterfeiertage geschlossen, wenn der Corona-Inzidenzwert im Kreis auf über 150 steigt? Eine Antwort haben die Mitarbeiter bisher nicht. Doch vermutlich wird es über das Wochenende noch zu keiner Zwangsschließung kommen. Denn wie der Landkreis mitteilt, müssten dafür zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens: Der Inzidenzwert im Landkreis müsste drei Tage in Folge über 150 liegen. Das ist bislang nicht der Fall. Außerdem müsste das Gesundheitsamt per Allgemeinverfügung ein diffuses Infektionsgeschehen feststellen. Das gibt es im Moment ebenfalls nicht. Tritt beides wider Erwarten doch ganz plötzlich in den nächsten Tagen ein, greift automatisch der Lockdown-Mechanismus der gültigen Landesverordnung in Mecklenburg-Vorpommern: Dann müsste der Tierpark geschlossen werden.

Öffnungszeiten und Regeln Der Tierpark Wismar hat zurzeit täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Termin muss nicht reserviert werden. Eine Maske muss nicht getragen werden – außer beim Eisenbahn fahren, auf den Toiletten und beim Bistro. Letzteres bietet nur Außer-Haus-Verkauf an, Verweilen ist nicht gestattet. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro (für Kinder ab 3 Jahre, Lehrlinge, Studenten und Menschen mit schweren Behinderungen).

Keine Ostereier-Suche

„Wir rechnen nach Ostern mit einer Zwangsschließung, aber wünschen tun wir uns die natürlich nicht“, sagt Mitarbeiterin Marina Welsch. Das Ostergeschäft sei ein wichtiger Bestandteil der Jahresbilanz und das findet wegen des Einreiseverbotes ohne Touristen statt. „Deswegen brauchen wir jeden Besucher“, betont sie. Die vergangenen Wochen seien aber ganz gut verlaufen. „Unsere Gäste sind froh, dass sie überhaupt irgendwohin dürfen und wir haben hier jede Menge Platz unter freiem Himmel“, betont Marina Welsch. Auf das traditionelle und sehr beliebte Ostereier-Suchen wird in diesem Jahr aber verzichtet.

Neben den Lieblingen der Besucher – den Kattas, den Präriehunden und den Alpakas – gibt es auch einige neue Tiere zu sehen. „Wir haben durch den Tausch von Tieren mit anderen Einrichtungen unter anderem einige Damhirsche und Hirsche bekommen“, berichtet Marina Welsch. Durch die regelmäßig stattfindenden Tauschgeschäfte würde bei der Zucht die Blutlinie der Tiere aufgefrischt und Inzucht vorgebeugt.

Neuer Eingang wird gebaut

Auch Bauarbeiten bekommen die Besucher zu sehen: Am Bürgerpark entsteht gerade der neue Eingangsbereich. Durch den sollen am 19. Juni die ersten Gäste gehen – mit Beginn der ersten Sommerferien in Deutschland. Für den modernen Containerbau werden zurzeit das Fundament gegossen und Zäune der Streichelgehege versetzt.

Der neue Kassenraum wird viermal so groß wie der alte. Auch ein Besucher-WC kommt dazu, ebenfalls in Container-Bauweise. Der Eingang ist auch für Menschen mit Handicap besser geeignet, weil die Zuwegung in den Bürgerpark barrierefrei ist.

Die Idee gibt es bereits seit der Landesgartenschau 2002, mit der der Bürgerpark in eine beliebte Ausflugsanlage umgewandelt worden ist. Jetzt, 18 Jahre später, wird das Projekt umgesetzt. Grund für die lange Wartezeit sind die Kosten. Sie belaufen sich auf mehr als 100 000 Euro und müssen von dem Verein, der den Tierpark betreibt, aufgebracht werden.

Im nächsten Jahr wird der alte bekannte Zugang am Köppernitztal dann geschlossen und ausschließlich für Anlieferungen genutzt.

Von Kerstin Schröder