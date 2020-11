Wismar

Leo hebt den Kopf und lächelt. Seine Mama Cindy Schönenberg spielt mit ihm, sie drückt mit seinen Händen die Knöpfe auf der Spielzeugfernbedienung. Wenn er sein so gesteuertes Auto sehen will, muss er seinen Kopf heben. Er hebt den Kopf, seine Mama freut sich. Für Leo ist diese kleine Bewegung schon sehr viel.

Leo leidet an einer extrem seltenen Erbkrankheit. Cindy Schönenberg erklärt: „Es ist das Aicardi-Goutières-Syndrom, Typ 6.“ Es gibt wohl ein bisschen mehr als 120 Fälle weltweit. Die durch die Krankheit ausgelöste Hirnentwicklungsstörung führt zur irreversiblen Zerstörung von gesunden Nervenzellen im Gehirn.

Anzeige

Gefangen im eigenen Körper

Die Krankheit ist tödlich. Cindy Schönenberg fällt es schwer, das Folgende auszusprechen: „80 Prozent der Kinder versterben in ihren ersten zehn Lebensjahren. Leo könnte mit seinem Typ 6 älter werden.“

Leo lacht und steckt mit seiner Fröhlichkeit die Mutter an. Sie erklärt die Folgen der Krankheit weiter: „Der Körper zerstört sich selbst. Leo kann nicht laufen, nicht sitzen, nicht krabbeln. Er kann nicht sprechen, sondern lautiert nur. Kognitiv ist er voll da, aber er ist gefangen in seinem Körper.“ Leo kommuniziert mit seinen Augen und über Zeichen.

Ärztemarathon

Als Leo ein halbes Jahr alt war, merkte die Krankenschwester nach einer Fiebererkrankung, dass mit ihrem Sohn etwas nicht stimmt. Er wirkte abwesend und bewegte sich kaum noch. „Er konnte auf einmal nicht mehr zum Spielzeug greifen!“ Beim Kinderarzt wurde sie als „hysterische Mutter“ abgestempelt. „Weil ich geweint habe und gesagt habe, dass etwas mit meinem Kind nicht stimmt.“

Cindy Schönenberg hatte recht mit ihrem Bauchgefühl. Leider. Das MRT zeigte die Veränderungen in Leos Gehirn: die Verkalkungen und die Myegenisierungsverzögerung. Die Krankenschwester erklärt den Begriff: „Die Nervenbahnen liegen frei.“ Es dauerte bis zum Oktober 2019, bis Ärzte, Spezialisten und Humangenetiker die Ursache dieser Veränderungen fanden.

Zustand immer schlimmer

Leos Zustand verschlimmerte sich immer weiter. „Er hat einen wechselnden Muskeltonus, krampfte nachts beispielsweise. „Wir waren die Nächte über wach mit Leo und haben tagsüber gearbeitet“, erzählt Cindy Schönenberg. „Wir waren selbst keine Menschen mehr.“

Sie ist dankbar, mit dem Sana Hanse-Klinikum Wismar einen verständnisvollen Arbeitgeber gefunden zu haben, der Rücksicht auf ihre besondere Situation nimmt. Sie kann als Krankenschwester im Ein-Schicht-System arbeiten, während Leo in der integrativen Kita ist und dort eine Eins-zu-eins-Betreuung hat. „Eine Sorge weniger!“

Kampf mit Krankenkasse

Bei der Krankenkasse der kleinen Familie ist das schwieriger. Cindy Schönenberg erzählt vom regelmäßigen Kampf mit Anträgen, Ablehnungen und Widersprüchen. Kleine Dinge, wie sein Pflegebett, die Armschienen oder die Sprunggelenksorthesen, werden bewilligt. „Dafür bin ich sehr dankbar, das hilft uns alles!“ Aber bei anderen Dingen ist es ein Kampf.

Im Sommer hat sie einen entsprechenden Rollstuhl für Leo beantragt, weil er aus seinem behindertengerechten Buggy rausgewachsen ist. „Das wurde abgelehnt“, schüttelt Cindy Schönenberg den Kopf. Nun verweigert die Krankenkasse die Kostenübernahme für ein Medikament, das Leos Zustand und seine Lebenserwartung mit großer Wahrscheinlichkeit verbessern würde.

Lebensverlängerndes Medikament

„Ruxolitinib“, erklärt die Krankenschwester. Das Medikament wird auch bei anderen Krankheiten eingesetzt, hat allerdings keine Zulassung für Kinder und für die sehr seltene Krankheit. „Es gibt Einzelfallstudien, dass das bei Kindern wirkt. Dem Körper wird mit dem Medikament gesagt, er soll nicht die gesunden Zellen zerstören, sondern nur kranke!“

Cindy Schönenberg hat deutschlandweit mit anderen betroffenen Eltern Kontakt und berichtet von den Fortschritten ihrer Kinder mit dem Medikament. „Die Kinder können auf einmal einzelne Worte sprechen und nach etwas greifen!“ Denn geistig ist Leo voll da, nur sein Körper gehorcht ihm nicht. Für die Mutter und ihren Partner ist es ein schlimmes Gefühl: zu wissen, Leo würde gerne mehr machen können, aber sein Körper kann es nicht.

10 000 Euro für ein halbes Jahr

Cindy Schönenberg hat sich belesen: „Mit dem Medikament wird der Verlauf der Krankheit drastisch verlangsamt, aber die zerstörten Zellen reparieren sich nicht. Das ist keine Heilung für Leo, aber eine Chance!“ Die Therapie mit dem Medikament würde für ein halbes Jahr um die 10 000 Euro kosten.

Die AOK Nordost hat die Übernahme dieser Kosten abgelehnt. Die Argumentation der Krankenkasse ließ die Mutter heulend zusammenbrechen. „Die Krankenkasse meint, dass Leos Zustand ja nicht akut lebensbedrohlich ist, so dass er das Medikament zum Überleben braucht. Er ist ja nicht kurz vor dem Sterben. Seine Erkrankung ist ja nur lebensverkürzend.“

Konkret heißt es in dem Schreiben der Krankenkasse, das die Mutter der OSTSEE-ZEITUNG vorgelegt hat: „Es besteht eine schwerwiegende Erkrankung, eine notstandsähnliche Situation liegt jedoch nicht vor. Ein Seltenheitsfall liegt ebenfalls nicht vor. Dies wäre gegeben, wenn eine Erkrankung im nationalen wie im internationalen Rahmen weder systematisch erforscht noch systematisch behandelt werden kann. Das Aicardi-Goutières-Syndrom ist nicht unerforschbar und auch Gegenstand der klinischen Forschung. Weiterhin liegen keine Daten vor, die eine Aussage erlauben, ob der potenzielle Nutzen der beantragten Behandlung größer ist als ein potenzieller Schaden dieser Behandlung.“

Andere Krankenkassen zahlen

Das Unglaubliche daran: Andere Krankenkassen in anderen Bundesländern sehen das nicht so und übernehmen die Kosten, berichten andere betroffene Mütter. „Manchmal nur für ein halbes oder ein ganzes Jahr, dann werden die Fortschritte beobachtet und es gibt eine neue Entscheidung. Warum hilft die AOK Nordost nicht?“

Die Mutter schüttelt den Kopf – hängt es wirklich von ihrer Krankenkasse und ihrem Wohnort ab, ob sich die Situation für ihren Sohn verbessern kann? „Das ist ethisch nicht vertretbar.“ Cindy Schönenberger kämpft für Leo, schreibt Widersprüche, will klagen und hat sich an den Bürgerbeauftragten des Landes gewandt.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Alarmstufe Rot

Die Bürokratie raubt Kraft und Zeit, die Cindy Schönenberg lieber für ihr Kind hätte. „Aber wir kämpfen! Für eine gute Lebensqualität für die Jahre, die er hat. Ich bin immer auf Alarmstufe Rot. Ich muss ständig kämpfen, mich ständig bei der Krankenkasse rechtfertigen. Auf Dauer ist das anstrengend.“

Zwischendurch war sie so weit, das Medikament für Leo, ihren kleinen Löwen, selbst zu kaufen. Dann kam der rollstuhlgerechte Umbau des Autos dazwischen. Die Eingliederungshilfe des Landkreises hat die Unterstützung abgelehnt. „Weil Leo damit ja nicht zur Arbeit fährt, sondern nur zu seinen Therapien!“ Solch eine Begründung bei einem todkranken Kind ist mehr als zynisch. Leo wird nie das Alter erreichen, in dem er mit dem Auto zur Arbeit fahren darf.

Leo, der kämpferische Löwe

Cindy Schönenberg bleibt positiv, sie erzählt stolz von Leos Fortschritten. Er hat – wieder nach bürokratischen Hürden mit der Krankenkasse – einen Computer, den er per Augenbewegungen steuern kann. Erste Dinge klappen schon, mit entsprechendem Training wird Leo in Zukunft seine Bedürfnisse so mitteilen können.

Mit dem Toilettenstuhl braucht er weniger Windeln, mit seinem Gehtrainer kann seine Mutter die Gehbewegungen für seine Muskeln und sein Gehirn anregen. „Leo liebt das.“ Selbstständig gehen können wird er nie. „Aber ich bleibe stark, für mein Kind sowieso!“ Und Leo hebt den Kopf und lächelt.

So kann geholfen werden Die Familie kann gerade jeden Cent gebrauchen. Denn Leo sollte bis zu dreimal im Jahr zu einer intensivneurologischen Reha in der Slowakei. Die Kosten dafür – pro Reha 5000 Euro – übernimmt die Krankenkasse nicht. Das Adeli Medical Centre in der Slowakei ist spezialisiert auf Kinder-Reha mit neurologischen Befunden, wie bei Leo. Wenn Sie, liebe Leser, der Familie helfen möchten, könnten Sie folgendes Konto nutzen: Inhaberin Cindy Schönenberg, DE24 1209 6597 0005 4293 94, BIC GENODEF1S10 (Sparda Bank Berlin eG).

Lesen Sie auch

Von Nicole Hollatz