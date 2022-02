Wismar

Am Montag, 7. Februar, eröffnet der Landkreis ein zweites PCR-Testzentrum. Das dürfte die derzeitigen Wartezeiten in Wismar verkürzen. Die sind in den vergangenen Tagen immer wieder von Eltern moniert worden, die mit ihren kranken Kindern stundenlang in der Kälte anstehen mussten. Auch Rosemarie Elsner hat sich an die OSTSEE-ZEITUNG gewandt. Die Wismarerin ist verärgert und wütend über ihr Erlebnis von einem PCR-Abstrich in der Alten Reithalle. Der sei bei ihrer neunjährigen Tochter durchgeführt worden. Sie selber sei noch gesund. „Die Betonung liegt auf noch, denn nach vier Stunden Wartezeit in Eiseskälte inmitten von Coronaerkrankten habe ich sicherlich berechtigte Sorgen, dass ich mich infiziert haben könnte“, schreibt sie in ihrer E-Mail.

Mit fiebrigen Kind in der Kälte angestanden

Am Sonnabend hätte ihre Tochter über Schwindel, Kopfweh und Gliederschmerzen geklagt. Am Nachmittag sei hohes Fieber hinzugekommen. Am Tag sei die Kleine freiwillig im Bett geblieben und hätte geschlafen. Drei Selbsttests seien positiv ausgefallen, der Kinderarzt sagte, es müsse ein PCR-Test gemacht werden und melde sie beim Abstrichzentrum an. Dort könnten sie ohne Termin hingehen.

Kurz nach 10 Uhr seien sie an der Reithalle eingetroffen. „Ich wartete mit meinem hochfiebrigen Kind etwa 30 Minuten bei Schneeregen und null Grad in der Schlange.“ Am Eingang angekommen seien sie aber noch längst nicht an der Reihe gewesen. Im Inneren der Halle hätte es eine geführte Warteschlange mit fünf parallel laufenden Linien gegeben. Keine Sitzmöglichkeit, keine Toilette, keine Beheizung.

Gesunde warten stundenlang mit Infizierten

Was die Wismarerin ärgert: „Zu Hause soll man sein infiziertes Kind räumlich von den anderen trennen. Aber im Abstrichzentrum ist es okay, wenn man als gesunde Person zwischen Hunderten von Infizierten mit eindeutigen Symptomen stundenlang auf engem Raum steht.“ Ihr krankes Kind hätte sich gerade so auf den Beinen halten können. Sie hätte sie am liebsten ins Bett gekuschelt, doch stattdessen muss sie im Auto warten. Nach vier Stunden, kurz nach 14 Uhr, sei dann endlich der noch nicht mal eine Minute dauernde Abstrich genommen worden. „Kranken Menschen eine solche Wartezeit und vor allem Kälte auszusetzen, ist in meinen Augen massive Gesundheitsgefährdung. Gesunde Begleitpersonen einer solchen Viruslast aussetzen, grenzt schon an bewusstes Provozieren weiterer Infektionen“, sagt Rosemarie Elsner.

Das gilt für den zweiten Standort

Wie der Landkreis mitteilt, ist in den vergangenen zwei Wochen die Nachfrage nach PCR-Testungen sprunghaft angestiegen – wegen der sehr hohen Infektionszahlen aufgrund der Omikron-Variante und der Nachfrage durch „Freitestungen“. Obwohl bereits Maßnahmen ergriffen wurden, um zum Beispiel durch zusätzliche „Teststraßen“ die Kapazitäten zu erhöhen, sei es im Testzentrum in der Reithalle in Wismar immer wieder zu langen Wartezeiten gekommen. Das Deutsche Rote Kreuz und der Landkreis hätten deshalb gemeinsam entschieden am Standort „Am Ploggensee 4“ in Grevesmühlen ein zweites Testzentrum einzurichten. Die Immobilie ist bereits pandemieerprobt: In ihr war schon einmal ein Testzentrum sowie ein Impfzentrum eingerichtet. Geöffnet ist das von Montag, 7. Februar, Montag und Dienstag von 9 bis 13 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 10 bis 13 Uhr. Das Abstrichzentrum ist für Nachfragen per E-Mail (AbstrichzentrumGVM@nordwestmecklenburg.de) oder telefonisch (0151 / 2725 7928) erreichbar. Im Abstrichzentrum werden nur PCR-Abstriche vorgenommen, keine „Schnelltests“. Für einen PCR-Test im Abstrichzentrum ist nach wie vor eine Verordnung beziehungsweise Überweisung durch einen Arzt oder das zuständige Gesundheitsamt notwendig.

Von Kerstin Schröder