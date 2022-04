Wismar: Nach Aufruf von Firmenchef rollt Hilfswelle für Tafel an

Wismar

Das ging schnell. In der vergangenen Woche hat Niels Eickelberg vom Europäischen Hochschulverbund, der EHV Fernstudium und Weiterbildung GmbH, seine Beschäftigten um Hilfe für die Wismarer Tafel gebeten. Am Montag haben der Firmenchef und Mitarbeiterin Andrea Firgt die Spende übergeben: zig Kartons voller haltbarer Lebensmittel wie Nudeln und Reis, mit Hygieneartikeln für Babys und Frauen sowie Zahnpasta und Zahnbürsten.

Der Initiator selbst hat mit seiner Frau Waren im Wert von 600 Euro eingekauft. „Jens Meier vom Edeka-Markt gilt großer Dank, dass er die große Menge Nudeln besorgen konnte“, sagt der Wismarer. Er musste etwas tun, als er von dem dramatischen Hilferuf des Tafel-Chefs in der OSTSEE-ZEITUNG am Karsamstag las. „Uns gehen die Lebensmittel aus“, hatte Detlef Lohne berichtet und dass die Ausgabestelle überrannt werde. Denn außer den 30 angemeldeten Kunden pro Tag hoffen jetzt zusätzlich 30 bis 40 ukrainische Frauen mit ihren Kindern auf günstige Lebensmittel. Sie sind vor dem russischen Krieg in ihrer Heimat geflohen und haben in Wismar eine Wohnung erhalten.

Tafel-Chef dankbar: „Eine schöne spontane Idee“

Norbert Hagedorn, der zweite Vorsitzende des Trägervereins Wismarer Tafel, holte am Montag mit einem Transporter die Lebensmittel-Spende am Firmensitz im Alten Holzhafen ab. Er war beeindruckt: Mit solch einer großen Menge in der relativ kurzen Zeit habe er nicht gerechnet, gibt er zu, und ist dankbar: „Eine schöne spontane Idee.“ Zu den genannten Waren kann die Tafel auch Konserven mit Obst, Gemüse und Suppe gebrauchen.

In dieser Woche ist die Lebensmittelausgabe geschlossen. Die Tafel-Räume Am Holzdamm 4 erhalten einen neuen Fußboden. Ebenfalls eine Spende, sagt Norbert Hagedorn, von der Firma Egger. Vier Mitarbeiter verlegen das Laminat. Zudem informiert er über Geldspenden, die in den vergangenen Tagen großzügiger als sonst auf dem Vereinskonto bei der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest (IBAN: DE39 1405 1000 1200 0168 38) eingegangen sind. Rund 2500 Euro, schätzt er. Die Tafel stellt auf Wunsch Spendenbescheinigungen aus.

Zwei Landwirtschaftsbetriebe geben Kartoffeln ab

Auch Niels Eickelberg hat für den Tafel-Chef noch eine gute Nachricht. Nils Harder, Ehemann einer seiner Mitarbeiterinnen, hat sich in seinem Landwirtschaftsbetrieb in Robertsdorf für die Tafel eingesetzt. Sie soll Kartoffeln erhalten. Die Rede ist von 250 Kilo, von denen die ehrenamtlichen Helfer dann kleine Portionen für die bedürftigen Menschen packen werden. Jörg Schomann von der Rode/Schomann KG bestätigt auf Nachfrage das Vorhaben, stellt aber klar: Gemeinsam mit der Agrargenossenschaft Stove wird sein Betrieb ab der nächsten Woche 300 Kilogramm Kartoffeln wöchentlich abgeben – und das mindestens einen Monat lang.