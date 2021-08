Wismar

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wendorf Dienstagnacht können zwei Mieter nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. In der obersten Etage des viergeschossigen Hauses in der Erwin-Fischer-Straße 80 war das Feuer absichtlich gelegt worden, wie die Polizei ermittelt hat. Eine 40-jährige Wismarerin befindet sich in Haft. Die Brandwohnung ist völlig zerstört, die darunter wurde durch das Löschwasser stark beschädigt.

„Glücklicherweise sind keine Mieter zu Schaden gekommen“, sagt Katrin Remer von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (Wobau). Das Unternehmen hat die beiden betroffenen Bewohner, zwei alleinstehende Männer, in Ausweichquartieren untergebracht. Dabei handelt es sich um eine möblierte Notfall-Wohnung in Wendorf und eine voll ausgestattete Gästewohnung in der Sella-Hasse-Straße am Friedenshof. Letztere können Wobau-Mieter für ihre Besucher nutzen, wenn die eigene Wohnung zu klein ist.

Vor Renovierung muss Gutachter Schaden ermitteln

Die beiden untergebrachten Bewohner werden für ungewisse Zeit in den fremden Quartieren ausharren müssen. Nach Angaben von Katrin Remer wird es voraussichtlich mehrere Monate dauern, bis ihre Wohnungen wieder hergerichtet sind. Denn zunächst muss ein Gutachter den Schaden ermitteln. Aber das könnte sich verzögern. Die Sachverständigen haben aufgrund der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz derzeit alle Hände voll zu tun.

Außer den beiden genannten Wohnungen wurden zwei weitere durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der Flur in der unmittelbaren Nachbarwohnung ist etwas verrußt und muss gemalert werden. Das Löschwasser ist bis ins zweite Obergeschoss gedrungen und hat hier eine Wohnung geringfügig beschädigt. Durch Ruß und Löschwasser bedarf auch das Treppenhaus einer Renovierung.

Wohnungsunternehmen kooperieren in Notlagen

Durch Wohnungsbrände, Wassereinbrüche oder andere Notfälle können Mieter plötzlich ohne Obdach dastehen. Wenn sie dann nicht von ihrer Familie, Freunden oder Bekannten aufgenommen werden, ist schnelle Hilfe seitens der Vermieter gefragt. Nach OZ-Recherchen sorgen die vier Wohnungsunternehmen in Wismar dann für eine Unterbringung.

Sie stellen 50 Prozent des Wohnungsbestandes in der Hansestadt. „Die Kooperation ist gut. Wir helfen uns gegenseitig, Mieter in schwierigen privaten Lagen zu versorgen“, sagt Hellen Bahlcke, Vorstandsvorsitzende der Wismarer Wohnungsgenossenschaft. Die habe beispielsweise teilmöblierte Wohnungen im Bestand, die sie als Reserve in Notfällen nutzen kann. „Zurzeit sind sie aber fremdvermietet“, berichtet die Chefin. Durch den Vermietungsmodus komme es aber vor, dass Wohnungen kurzfristig und für kurze Zeit frei seien. „Schlimmstenfalls würden wir betroffene Mieter im Hotel unterbringen.“

Über Versicherung ist Notunterbringung abgesichert

Das sei auch bei der Wohnungsgenossenschaft Union der Fall, sagt Gunnar Schröder vom hauptamtlichen Vorstand, wenn sie nicht auf den eigenen Bestand zurückgreifen kann. Die Objekte seien über die Gebäudeversicherung abgesichert und damit auch eine Notunterbringung. „Wir halten nicht prinzipiell Wohnungen für Extremereignisse vor. Aber hausintern stimmen wir uns ab, welche im Falle eines Falles kurzfristig verfügbar wären.“ Auch Gunnar Schröder verweist auf den dynamischen Prozess in der Vermietung. Für Feiertage, etwa über den Jahreswechsel, halte die WG Union aus dem Kontingent der aktuell vermietbaren Wohnungen einige vor. „Dann sind Betriebsferien im Unternehmen und nur wenige Kollegen in Bereitschaft, aber wir wollen für Notfälle gut vorbereitet sein, weil wir schnell reagieren müssen.“

„Einzelne Wohnungen stehen immer leer“

„Wir haben keine konkreten Pläne für solche Szenarien und auch keine möblierten Wohnungen“, teilt Birk Hellmann vom Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Friedenshof mit. Sie ist mit 1500 Wohnungen im Bestand das kleinste der vier Unternehmen. „Es stehen immer einzelne Wohnungen leer, eine hundertprozentige Vermietung gibt es nicht. In jedem Fall schauen wir, wie wir unseren Mietern weiterhelfen können“, erklärt Hellmann. Für ihn habe der vorbeugende Brandschutz oberste Priorität in der täglichen Arbeit. „Wir passen so gut es geht auf, dass sich unsere Mieter an die Spielregeln halten.“ Die seien unter anderem: keine Kinderwagen und Rollatoren ins Treppenhaus stellen, Presseerzeugnisse hier nicht ablegen, Haus- und Kellertüren geschlossen lassen und Mopeds nicht im Keller reparieren.

Von Haike Werfel