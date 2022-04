Wismar

Kurz nach 23 Uhr am Samstag schlagen die Rauchmelder in den Wohnungen an der Erich-Weinert-Promenade 24 mit schrillem Ton Alarm. „Ich war noch wach“, sagt Manuela Weißberg. Sie wohnt im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Mit ihren drei Söhnen bringt sie sich in Sicherheit und geht ins Freie. „Die Bewohner im Erdgeschoss sind einfach über den Balkon gesprungen“, erzählt sie. Sie sollen „Feuer! Feuer!“ gerufen haben.

Die meisten Mieter haben das Haus bereits verlassen, als die Feuerwehr eintrifft. Manche Bewohner müssen die Einsatzkräfte auffordern, nach draußen zu gehen. Spuren vom Trommeln an der verrußten Wohnungstür zeugen davon. Der Rauch ist durch das gesamte Treppenhaus gezogen. Eine Familie holen die Retter mit der Drehleiter aus ihrer Wohnung im vierten Stock. Zwei Personen mit mutmaßlicher Rauchgasvergiftung werden vor Ort medizinisch betreut.

Bewohner bleiben unbeschadet

Noch in der Nacht können die zehn Familien wieder zurück in ihre Wohnungen. Alle sind mit dem Schrecken davon gekommen. Im Hausflur liegt am Sonntagmorgen der beißende Brandgeruch in der Luft, obwohl die Haustür und sämtliche Fenster im Treppenhaus offenstehen. Die Wände sind mit schwarzem Ruß überzogen.

„Im vergangenen Jahr hat die Wohnungsgenossenschaft am Friedenshof malermäßig alles saniert“, erzählt Ronny Steinhagen. Der Familienvater wohnt im dritten Obergeschoss. „Wir haben unsere Fenster und Türen geschlossen gehalten, damit der Gestank nicht in die Wohnung zieht.“ Er ist dabei, Eimer mit Wasser nach oben zu schleppen. Durch den Brand im Keller ist die Hauptleitung beschädigt, die Bewohner sitzen auf dem Trockenen.

Im Kellerraum lagerten alte Möbelstücke

„Der Elektriker war in der Nacht noch da“, sagt er, „Strom ist vorhanden, aber Wasser haben wir nicht.“ Ronny Steinhagen bietet einem Nachbarn, der ihm im Treppenhaus begegnet, seine Hilfe an, Wasser zu besorgen. „Ich kann jedem Mieter was vorbeibringen.“

Brand bei Egger Auch bei der Firma Egger in Wismar brannte es am Samstag kurz nach 22 Uhr. Ursache war eine Verpuffung (Staubexplosion) in einer vollautomatischen Filteranlage außerhalb der MDF-Produktionshalle. Daraufhin wurde die MDF-Produktion heruntergefahren. Das Feuer beschädigte auch das Dach und Teile der Fassade der angrenzende Halle. Der genaue Umfang des Gesamtschadens wird noch ermittelt. Die Polizei hatte ihn zunächst auf 100 000 Euro geschätzt. Die alarmierte Feuerwehr sowie Mitarbeiter vor Ort konnten den Brand bis gegen Mittenacht sicher unter Kontrolle bringen. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die MDF-Produktion wird am Montag wieder anlaufen.

Das Feuer war im Keller ausgebrochen. Der 38-Jährige zeigt auf einen Abstellraum gleich hinter der Brandschutztür. Hier lagerten ausrangierte Möbelstücke, sagt er. Davon ist nach dem Brand nichts mehr übrig. Mieter, die ausgezogen sind, hätten ihre alten Schränke hier einfach zurückgelassen. „Illegal entsorgt“, nennt es Ronny Steinhagen.

Brandschutztür und Haustür nicht verschlossen

Das sei kein Einzelfall. Von einem Bewohner, der noch länger als er im Haus wohnt, weiß er, dass es auch nicht zum ersten Mal im Kellerbereich gebrannt haben soll. „Wenn die Brandschutztür zum Treppenaufgang verschlossen gewesen wäre, hätte es auch kein Feuer gegeben“, deutet er einen Verdacht an. Auch die Haustür zu dem Aufgang in dem Mehrfamilienhaus würde häufig offen stehen.

Gegenüber vom besagten Abstellraum tropft es aus der Wasserleitung. Der Fußboden ist nicht nur voller Ruß, sondern auch schon ziemlich nass. Die Isolierung des Wasserrohrs mit Plastik und Schaumstoff ist zum Teil verbrannt. Eine Steckdose daneben ist verschmort. Auch weitere Teile der Elektrik sind in Mitleidenschaft gezogen.

Die Isolierung der Wasserleitung im völlig verrußten Keller ist zum Teil verbrannt. Quelle: Haike Werfel

Nach Angaben der Polizei ist der benachbarte Treppenaufgang ebenfalls durch die Rauchentwicklung betroffen gewesen. Der Kellerbereich zum Nebenhaus ist nur durch eine Holztür getrennt. Ein Bewohner vom Aufgang nebenan berichtet, dass sie ebenfalls kein Wasser haben.

Die Höhe des Gesamtschadens konnte am Sonntag noch nicht beziffert werden. Nach ersten Schätzungen ist von einem Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich auszugehen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Wismar, die Freiwilligen Feuerwehren Wismar-Friedenshof, Dorf Mecklenburg und Gägelow.

Die Kriminalpolizei Wismar hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von Haike Werfel