Wismar

Kurz nach dem Tod von Fußball-Legende Joachim Streich startet die CDU-Fraktion der Bürgerschaft eine Diskussion darüber, wie man die Leistungen des gebürtigen Wismarer Sportlers in der Stadt würdigen könne. Immerhin ist er mit 229 Toren Rekordtorschütze der DDR-Oberliga gewesen und erzielte 55 Treffer für die DDR-Nationalmannschaft. Außerdem wurde der zweimalige DDR-Fußballer des Jahres bereits in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen. Die Christdemokraten könnten sich vorstellen, eine Straße oder einen Platz nach Joachim Streich zu benennen. Diesen Antrag wollen sie in die Bürgerschaft einbringen.

Für viele zum Vorbild geworden

„Joachim Streich ist für viele zum Vorbild geworden und hat mit seinen Toren so manche Sorgen bei den Menschen vergessen lassen. Aufgrund seiner Verdienste und seiner Aufrichtigkeit auch außerhalb des Fußballplatzes möchten wir den gebürtigen Wismarer angemessen würdigen“, erklärt der Fraktionsvorsitzende Tom Brüggert. Fußball sei für viele Menschen mehr als nur ein Sport oder Hobby. „Für viele Menschen ist Fußball das Leben – und das nicht erst seit dem Hit ‚Fußball ist unser Leben‘“, so Brüggert. Wo und wie die Ehrung aussehen könnte, soll im Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales beraten werden.

Er könnte sich auch vorstellen, dass das Kurt-Bürger-Stadion künftig den Namen von Joachim Streich tragen könnte. Schon im August vergangenen Jahres hatte es einen Versuch zusammen mit der FDP und dem fraktionslose Bürgerschaftsmitglied Torsten Born gegeben, das Stadion umzubenennen. Viele Wismarer wüssten nicht, wer Kurt Bürger war, begründeten die Politiker ihren Antrag. Das läge auch daran, dass er keinen direkten Bezug zur Hansestadt oder zum Stadion hatte.

Große Unterstützung gab es allerdings nicht – weder von der Bevölkerung noch von den anderen Fraktionen. Im Gegenteil: Der Antrag wurde teilweise in der Luft zerrissen. Mit Publikumsliebling Joachim Streich, der seine fußballerischen Anfänge bei der BSG Aufbau Wismar hatte und für Rekorde in den Fußball-Geschichtsbüchern gesorgt hat, könnte das vielleicht anders aussehen.

Horst Krumpen, Fraktionsvorsitzender von Die Linke, möchte keine neue Namensdiskussion um das Kurt-Bürger-Stadion, auch wenn der erste Ministerpräsident des Landes Mecklenburg in der damaligen DDR vor der Bildung der Bezirke nichts mit Wismar oder Sport zu tun hatte. Eine Würdigung von Joachim Streich mit einer neuen Straße oder einem neuen Platz könne er sich aber vorstellen.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kerstin Schröder