Wismar

Ein Schwede schaut aus dem Fenster von Harald Rüger. Der Wismarer ist Fan der bekannten Schwedenköpfe und hat sich jetzt einen davon nachbauen lassen. Von wem, verrät er nicht. Der Künstler möchte geheim bleiben. Doch dem Erschaffer ist eine sehr gute Kopie gelungen – gemeinsam mit Harald Rügers Frau Christiane. Sie hat den Kopf angemalt – im gleichen Kolorit wie das blaue Original, das vor dem Baumhaus am Alten Hafen steht. „Die Farben habe ich aus dem Baumarkt geholt“, lacht sie. Mehrere Woche hat es gedauert, bis mit ihrer Arbeit zufrieden gewesen ist.

Kleiner als das Original

So sieht das Replikat von Dichtem aus. Quelle: Kerstin Schröder

Das Ergebnis macht sie, ihren Mann und scheinbar auch andere Menschen glücklich. Schon einige Male hat Harald Rüger beobachtet, wie Spaziergänger vor dem Fenster stehen geblieben sind und sich über den Schwedenkopf gefreut haben. Der ist nicht so groß wie das Original, sondern hat die Ausmaße eines normalen Menschenkopfs. „Das reicht, er sollte ja noch in unser Fenster passen“, erklärt der 66-Jährige die kleine Änderung. Dort – im Eingangsbereich – steht der Kopf aus Sicherheitsgründen. „Zuerst wollte ich ihn im Garten aufstellen auf einer Dalbe, aber so leicht und hübsch wie er ist, könnte er von dort schnell verschwinden“, vermutet Harald Rüger. Gestohlen werde aus Vorgärten schließlich immer etwas – sein Schwedenkopf soll nicht dazugehören.

Der Nachbau ist aus Plastik gefertigt und steht seit März bei den Rügers. Sie interessieren sich für die Geschichte der Stadt, sammeln historische Dokumente. Harald Rüger versucht nun so viel wie möglich über die originalen Wismarer Schwedenköpfe in Erfahrung zu bringen. Das rote Exemplar, das neben dem blauen am Baumhaus steht, möchte er aber nicht nachbauen. „Unser Kopf soll einmalig sein“, betont er.

Köpfe vor dem Baumhaus

Zwei gusseiserne Schwedenköpfe stehen seit Jahren vor dem Baumhaus am Alten Hafen. Die Männer mit Schnurrbart und Löwenfell auf dem Kopf sind ein beliebtes Fotomotiv bei Urlaubern und Einheimischen. Seit Februar sind die Kunstwerke von 1903 restauriert und dann vor zwei Wochen an den Standort zurückgebracht worden. Die Säulen, auf denen sie thronen, sind neu und mit Beton im Boden verankert.

Die Köpfe sind eine Anspielung auf Herkules, der einen Löwen töten sollte, dessen Fell nicht mit Messern zu durchdringen war. Deshalb hat er ihn erwürgt und mit einer Löwenkralle das Fell abgezogen. Jeweils ein Löwenzahn ist noch an beiden Köpfen zu sehen. Auch das Replikat von Harald Rüger hat so einen Zahn auf der rechten Seite.

Hafeneinfahrt markiert

Die Schwedenköpfe erinnern daran, dass Wismar von 1648 bis 1803 zum schwedischen Königreich gehörte. Früher haben sie die Hafeneinfahrt markiert – bis am 30. Oktober 1902 der finnische Lastkahn „Alfa“ einen der Dalben samt Schwedenkopf rammte. Möglicherweise trug er Blessuren davon. Auf alle Fälle wurden die Holzköpfe aus dem Verkehr gezogen. 2003 wurden die Köpfe nahe der Seebrücke nach altem Vorbild wieder aufgestellt. In dem Jahr sind noch weitere Schwedenköpfe dazugekommen. Ein Künstler aus Hannover schuf ein Holzmodell, ein Berliner Unternehmen fertigte 25 Schwedenköpfe aus Glasfaserkunststoff an. Diese wurden Unternehmen und Einzelpersonen zum Kauf angeboten und individuell gestaltet. Einige sind noch heute im Straßenbild zu sehen. So zum Beispiel in der Dahlmannstraße, auf dem Schulhof der Goetheschule in der Mecklenburger Straße und ab dem Frühjahr wieder am Markt und nun auch im Fenster von Christiane und Harald Rüger.

Von Kerstin Schröder