Wismar

„Wer schaffen will, muss fröhlich sein!“ Dieser Spruch hängt nicht nur einfach so als Schild hinter dem Tresen im „Haus der Mode und Schneiderei“ in der Breiten Straße in Wismar. Er wird auch gelebt – allen voran von der Inhaberin selbst: Martina Samulewitz. Stets ging sie fröhlich zur Arbeit, schaffte, packte selbst fleißig mit an. Ihr Geschäft war nicht nur Schneiderei, sondern auch Annahmestelle für Wäsche und chemische Reinigung. Ebenso wurden Hemden gebügelt, Brautkleider und Jugendweihe-Outfits angepasst sowie Angeltaschen, Gardinen, Seesäcke, Trachten, Hauben und Flaggen für die Kogge genäht. Doch irgendwann schwinden bei allen die Kräfte, so auch bei der lebenslustigen Frau.

Zwei Jahre zwischen Hoffen und Bangen

Vor zwei Jahren entschied sich die 69-Jährige, ihr Lebenswerk altersbedingt aufzugeben. Zwei Jahre zwischen Hoffen, dass jemand ihr Geschäft weiterführt, und Bangen, dass sie ihr Unternehmen sterben lassen muss. Umso neugieriger macht nun nach so langer Zeit ein großer Schriftzug an der Fensterscheibe: „Wir machen weiter!“

So ganz richtig ist er nicht formuliert. Denn ihre Entscheidung hat Martina Samulewitz nicht geändert. Sie macht nicht weiter, aber sie hat eine Nachfolgerin gefunden – plötzlich stand sie im Laden und hat Interesse gezeigt. Erleichterung ist deutlich in ihrem Gesicht abzulesen. „Sie kommt aus Neuburg“, verrät Martina Samulewitz. Zum 10. Januar möchte sie eröffnen. „Sie übernimmt die Nähmaschinen, einen Großteil des Inventars und ich hoffe, auch meine Kollegin“, sagt sie. Für die musste sie bereits eine Kündigung aussprechen, weil sie nicht wusste, ob es mit ihrer Schneiderei weitergeht.

„Es ist wie eine Befreiung“

„Ich bin froh, dass sich jemand gefunden hat. Das ist wie eine Befreiung“, gibt sie zu. „Nun kann ich bestimmt auch wieder durchschlafen“, ergänzt sie augenzwinkernd. Zu sehr habe sie sich in den vergangenen Wochen Gedanken gemacht, wie und wann sie ihre Schneiderei ausräumt und wo sie alle Maschinen lässt. Emotionslos kehrt sie der Arbeitswelt allerdings nicht den Rücken. „Das Loslassen fällt mir trotzdem nicht leicht.“ Zu sehr habe ihr der Job Spaß gemacht. Und sie war beliebt. Das zeigen auch Reaktionen auf Facebook, nachdem die OZ veröffentlichte, dass Martina Samulewitz einen Schlussstrich ziehen und ihr Geschäft aufgeben möchte. Sie sei „die beste Schneiderin vor Ort“, stand unter anderem geschrieben. Diese Meinungen spiegelten sich auch in den vielen Karten und selbstgestalteten Bildern wieder, die die Kunden ihr zum Abschied übergaben. „Ich war sehr gerührt.“ Für die lieben Worte und die jahrelange Treue bedankt sie sich ausdrücklich.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach der Wende gründete die gebürtige Leipzigerin ihr „Haus der Mode und Schneiderei“ mit fünf Beschäftigten – zunächst war sie in der Hegede zu finden, dann in der Weberstraße und seit 17 Jahren in der Breiten Straße. Anlaufstelle war das kleine Unternehmen auch für Menschen mit Besonderheiten. So schneiderten sie und ihre Kolleginnen Kleidungsstücke für besonders kleine Erwachsene oder machten aus zwei Jacken eine für besonders große Menschen.

Beruf vor 55 Jahren erlernt

Den Beruf der Herren-Maßschneiderin erlernte sie vor 55 Jahren. Gelernt hatte sie in Leipzig. Ihre Liebe für die Tätigkeit hatte im Kindesalter ihren Ursprung. An Omas Nähmaschine „zum Treten“ schneiderte Martina Samulewitz ihre erste Hose. Kurz vor der Wende ist Wismar die neue Lebensstation für Martina Samulewitz und ihre beiden Söhne geworden. Arbeit fand sie im damaligen VEB Dienstleistungen in der Hegede/Ecke Sargmacherstraße. In der großen Maß- und Änderungsschneiderei auf mehreren Etagen hatte die junge Meisterin 25 Leute unter sich. Mit der Wende wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit – getreu dem Motto: „Wer schaffen will, muss fröhlich sein!“

Von Jana Franke