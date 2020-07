Wismar: Nahbus-Fahrplan für Busse wechselt erst im Dezember

Wismar

Ab diesem Jahr wird bei Nahbus der jährliche Fahrplanwechsel nicht mehr im Sommer, sondern erst zum Jahresende im Dezember stattfinden. Grund hierfür ist die zeitliche Parallelität zum Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn, an dem sich Nahbus ab sofort orientieren wird.

Das Nahbus Fahrplanheft 2019/2020 behält daher bis 12. Dezember seine Gültigkeit. Da sich seit Drucklegung im letzten Jahr einige Änderungen ergeben haben, hat das Unternehmen ein Korrekturblatt erstellt, in dem diese Änderungen aufgelistet sind. Dieses Korrekturblatt ist auf der Nahbus Webseite unter www.nahbus.de/fahrplan einsehbar. Alternativ ist das Korrekturblatt auch bei den Busfahrern, am ZOB in Wismar oder bei den Vorverkaufsstellen erhältlich.

Ab Sonntag, 13. Dezember 2020 wird dann ein neuer Fahrplan in Kraft treten, zeitgleich mit dem neuen Fahrplan der Deutschen Bahn. Das neue Fahrplanheft 2021 wird dann ab Anfang Dezember erhältlich sein.

Von OZ