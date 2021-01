Wismar

Stoffmasken in Bussen werden zum Auslaufmodell. „Wir werden da mitmachen“, sagt Nahbus-Geschäftsführer Jörg Lettau zu den neuen Regeln. Bund und Länder hatten sich am Dienstagabend auf eine verschärfte Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln verständigt.

Die einfache Mund-Nasen-Bedeckung reicht nicht mehr, OP- oder FFP2-Masken sind vorgeschrieben. Vor der Umsetzung müssen die Bundesländer für die neuen Regeln rechtsverbindliche Verordnungen erlassen. In MV ist damit vor dem Wochenende kaum zu rechnen.

Anzeige

Busse auf 82 Linien

Die Nahbus GmbH bedient in Nordwestmecklenburg 82 Linien. Täglich sind rund 150 Fahrzeuge, einschließlich der Subunternehmer, im Einsatz. Geschäftsführer Jörg Lettau: „Die Situation ändert sich ja nicht. Letztendlich besteht schon eine Maskenpflicht, die jetzt nur spezifiziert wird.“

Run auf Masken erwartet

Lettau weiter: „Die Frage wird sein, wann die Verordnung in Kraft tritt und ob die Kunden die Zeit haben, sich so eine Maske zu beschaffen.“ Er rechnet damit, dass Kunden sagen, dass sie keine medizinische Maske haben. „Normalerweise sind sie dann von der Beförderung ausgeschlossen, weil es dann gesetzliche Vorschrift ist“, so Lettau, der erwartet: „Jetzt wird der große Run auf diese Masken losgehen.“

Lesen Sie auch: FFP2-Masken: Linke in MV fordert freie Verteilung an Bedürftige

Die Kontrolle falle den Busfahrern zu, wenn Gäste einen Fahrschein kaufen oder ihre Monatskarten vorzeigen. Insbesondere für Kinder wolle das kreiseigene Unternehmen Masken im Bus vorrätig haben.

Preis noch unklar

In der Vergangenheit konnten in Nahbus-Bussen Masken gekauft werden, wenn Passagiere keine eigene Mund-Nasen-Bedeckung dabei hatten. Für zwei Euro das Stück, kostenlos im Schülerverkehr. Ob es bei dem Preis bleibt, darauf wollte sich Jörg Lettau am Mittwoch nicht festlegen. Der Geschäftsführer zeigt sich aber zuversichtlich, „dass der Wechsel von der schicken bunten Maske zur klinischen OP-Maske klappen wird“.

Drastischer Rückgang bei Busgästen

Die rückläufigen Fahrgastzahlen haben immerhin etwas Gutes. Der Mindestabstand kann in der Regel gewahrt werden. Den Schülerverkehr nutzen derzeit nur die Abschlussklassen, wenige weitere Schulkinder kämen hinzu.

Busbegleiter wie in anderen Landkreisen sieht Lettau nicht als erforderlich an: „Aufgrund der Pandemielage ist die Anzahl der Fahrgäste deutlich zurückgegangen.“ Im Oktober 2020, nach dem ersten Lockdown, waren wieder 80 Prozent der Fahrgäste in Bussen unterwegs. Mit dem erneuten Lockdown sind die Zahlen auf 50 bis 60 Prozent eingebrochen. Lettau erwartet mit der Forderung nach mehr Homeoffice einen weiteren Rückgang.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein anderer Fahrplan sei kein Thema. „Wir müssen den Menschen, die zur Arbeit wollen, die Möglichkeit geben“, so Lettau. Sollte es im Stadtverkehr auf einzelnen Linien doch zu mehr Fahrgästen zu Stoßzeiten kommen, könnte mit Ersatzfahrten gegengesteuert werden.

Nicht alles auf Busfahrer abwälzen

Die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim hat 20 000 Masken eingelagert. Diese würden, so Geschäftsführer Stefan Lösel, für einen Euro im Bus verkauft. Lösel, früher in Nordwestmecklenburg tätig, ist dagegen, dass Maskengebot allein auf das Fahrpersonal abzuwälzen. „Wir haben fünf Busbegleiter eingestellt, die auf wechselnden Routen mitfahren und insbesondere auf die Einhaltung der Maskenpflicht aufpassen“, so Lösel. Die Stellen würden aus einem Programm des Wirtschaftsministeriums finanziert.

Von Heiko Hoffmann